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怕裁員找替死鬼！她咖啡下藥9個月害慘同事　老闆驚曝真相

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▲▼咖啡示意圖。（圖／路透）

▲咖啡示意圖。（圖／路透）

實習記者湯子暘／綜合報導

義大利皮埃蒙特（Piedmont）53歲婦人切拉托（Mariangela Cerrato）平時在一家咖啡店工作，在2017年時無意間聽到要裁員的謠言，竟故意在同事的卡布奇諾中倒入安眠藥苯二氮䓬類粉末，希望同事中毒後丟掉工作，好讓自己躲過失業危機。只不過，咖啡店老闆坦言，當時根本沒有裁員的考慮，甚至還想招募新人。

根據《每日郵報》報導，切拉托在聽到裁員消息後，盯上與自己做相同工作的職員，長達九個月的時間裡，都在她的咖啡中加安眠藥物苯二氮平䓬（Benzodiazepine），讓她在工作中昏昏欲睡。同事後來逐漸察覺到不對勁，因為精神狀態不佳，下班後開車回家時還撞到路樹，然而一開始給醫生檢查，卻沒有發現甚麼身體異狀。

受害者律師布爾迪斯（Cristiano Burdese）表示，「這類藥物會引起疲勞、頭痛、頭暈和肌肉疼痛，造成我的客戶喝了卡布奇諾後，工作效率下降。」

當時受害同事在車禍後休息的一段時間中，身體並沒有感受到任何症狀，因此對工作中所喝的咖啡起疑，決定返回咖啡店查明真相。

▲▼苯二氮平類(Benzodiazepines)歸類於第三級毒品，通常用於鎮靜安眠。（圖／達志影像）

▲苯二氮平類（Benzodiazepines）歸類於第三級毒品，通常用於鎮靜安眠。示意圖。（圖／達志影像）

切拉托看到同事依舊沒事重返工作崗位，顯得越來越著急，便熱切地要同事「喝一杯」，「來嘛，我會給妳一杯卡布奇諾，這可以對妳造成什麼傷害？」

同事隨後拿著切拉托給的咖啡送檢，這才發現含有高劑量的苯二氮䓬。而警方也秘密錄下，當時切拉托偷偷加入安眠藥的畫面，並將她逮捕歸案。

今年切拉托的判決結果出爐，將會被監禁4年。只不過，根據咖啡店老闆在法庭上的說法，當時根本沒有裁員的考慮，甚至還在為人手不夠而苦惱，想要招募新人加入。

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