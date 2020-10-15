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日喪屍漫畫驚見「九份街景」　國外網友熱議：台灣公車真的狂

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▲▼漫畫中不僅景物完整展現九份街景，連遊客樣態也栩栩如生。（圖／翻攝自Reddit）

▲漫畫中不僅景物完整展現九份街景，連遊客樣態也栩栩如生。（圖／翻攝自Reddit）

實習記者陳妙津／綜合報導

九份老街古色古香的街道一直是各大電影、戲劇青睞的取材地，除了名導侯孝賢拍攝的《悲情城市》，以及宮崎駿《神隱少女》外，近日有外國網友發現日本熱門殭屍漫畫《請叫我英雄》中，也有幾頁出現了九份的街景，讓他既驚喜又興奮，PO網分享後也引發熱議。

國外網友@u/Environmental_Rub_31在「Reddit」論壇貼出2張漫畫截圖，興奮表示「猜猜這是哪」，隨即揭曉答案「沒錯！九份」，並坦言自己在漫畫中看到九份街景超級驚訝。只見截圖中，九份老街房屋稠密的街景躍然紙上，而公車靈巧地在人來人往的山道上左閃右躲，完全複製九份日常，展現九份公車司機的神技術。

▲▼漫畫中不僅景物完整展現九份街景，連遊客樣態也栩栩如生。（圖／翻攝自Reddit）

▲《請叫我英雄》出現九份老街場景。（圖／翻攝自Reddit）

原PO指出，這2章截圖都來自日本熱門殭屍漫畫《請叫我英雄》的第96章。貼文一出，立即引發熱議，有網友表示，故事背景雖然是日本，但後面支線也會有來到台灣的情節，因此才會出現九份街景，人物除了走訪老街各處外，也會到著名的阿妹茶樓及永康街附近區域。

也有日本網友被漫畫勾起到訪九份時坐公車的回憶，坦言在九彎十八拐的山路上，公車司機竟都氣定神閒，「和日本真的差很多」，讓不少台灣網友也紛紛附和，坦言對司機的駕駛技術印象深刻，大讚司機都是「山道車神」。

▲▼漫畫中不僅景物完整展現九份街景，連遊客樣態也栩栩如生。（圖／翻攝自Reddit）

▲九份「山路車神」就連台灣網友也大大佩服。（圖／翻攝自Reddit）

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