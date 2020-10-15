肯爺發佈首支競選影片　支持率慘剩2％還沒有選票欄位

▲「肯爺」2018年10月在白宮與川普會面，熱切表達自己的支持。（圖／路透）

實習記者湯子暘／編譯

美國知名饒舌歌手「肯爺」威斯特（Kanye West）13日發佈，首支屬於自己的2020美國總統大選競選廣告，強調要讓美國重回「信念」，「藉由回歸『信念』，我們會成為神所青睞的國家、子民。」且因支持率不到2％，自己名字不能出現在選票上，希望選民直接於選票上寫上「Kanye West」，也能成功投給他。

根據《富比士》報導，今年43歲的威斯特代表生日黨（Birthday Party）競選這次總統大選，卻因民調過低，無法在選票上擁有自己的欄位，於宣傳片尾呼籲，選民可在「其他候選人」（write-in candidate）欄位填上他的名字。

威斯特是非常虔誠的基督教徒，不避諱在競選活動中大談宗教，高調反對「婚前性行為」，這次競選影片中也不乏宗教色彩，以「信念」為主軸貫穿整部影片。

他在片中提到，「作為人，我們有比自己本身還要更崇高的目標。我們不僅僅是世界的烽火，也是彼此的僕人。我們美國夥伴們應該要共享繁榮，需要為信念做出行動。」

他目前的支持率仍不到2％，理論上已無望贏下這次大選。但威斯特13日在推特上po出一則影片，片中在手機螢幕上先秀出民調顯示，他在肯塔基州的民調甚至要超過川普與拜登，然後非常開心地表示，「人們都一直在勸退我參加這場大選...永遠不要讓弱者影響你的思維。」

GET THE WEST WING READY !!! ... this is how I felt when I saw that Kentucky pole result pic.twitter.com/k9e87MGKZL — ye (@kanyewest) October 14, 2020

但這則影片隨後被推特官方警示為「媒體操作」，證實影片中的民調為不實的，且民調主辦方《萊星頓18》也表示，「這則民調結果並非事實。僅只是我們測試的一部分，很抱歉對大家造成困擾。」

