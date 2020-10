肯爺發佈首支競選影片　支持率慘剩2％還沒有選票欄位

▲「肯爺」2018年10月在白宮與川普會面,熱切表達自己的支持。(圖/路透)

實習記者湯子暘/編譯

美國知名饒舌歌手「肯爺」威斯特(Kanye West)13日發佈,首支屬於自己的2020美國總統大選競選廣告,強調要讓美國重回「信念」,「藉由回歸『信念』,我們會成為神所青睞的國家、子民。」且因支持率不到2%,自己名字不能出現在選票上,希望選民直接於選票上寫上「Kanye West」,也能成功投給他。

根據《富比士》報導,今年43歲的威斯特代表生日黨(Birthday Party)競選這次總統大選,卻因民調過低,無法在選票上擁有自己的欄位,於宣傳片尾呼籲,選民可在「其他候選人」(write-in candidate)欄位填上他的名字。

威斯特是非常虔誠的基督教徒,不避諱在競選活動中大談宗教,高調反對「婚前性行為」,這次競選影片中也不乏宗教色彩,以「信念」為主軸貫穿整部影片。

他在片中提到,「作為人,我們有比自己本身還要更崇高的目標。我們不僅僅是世界的烽火,也是彼此的僕人。我們美國夥伴們應該要共享繁榮,需要為信念做出行動。」

https://t.co/ZURvTEW9ee we stepping out on faith pic.twitter.com/ypQfooB35w

他目前的支持率仍不到2%,理論上已無望贏下這次大選。但威斯特13日在推特上po出一則影片,片中在手機螢幕上先秀出民調顯示,他在肯塔基州的民調甚至要超過川普與拜登,然後非常開心地表示,「人們都一直在勸退我參加這場大選...永遠不要讓弱者影響你的思維。」

GET THE WEST WING READY !!! ... this is how I felt when I saw that Kentucky pole result pic.twitter.com/k9e87MGKZL