BTS獲獎提韓戰引爆中國抵制　美國務院發言人推文挺

▲防彈少年團（BTS）獲頒范符立特獎。該獎項於1995年設立，給予促進美韓關係人士正面肯定。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

防彈少年團（BTS）7日獲頒范符立特獎感言提及韓戰，引爆中國網友強烈不滿，甚至發起抵制行動。不過，美國務院發言人歐塔加斯（Morgan Ortagus）14日轉推BTS得獎消息，除了表達力挺之意，也公開感謝該團對美韓關係的支持。

歐塔加斯14日轉發美駐韓大使哈里斯（Harry Harris）的推文，除了感謝防彈少年團持續力挺美韓正面關係，也認為拿到美國非營利組織韓國協會（The Korea Society）范符立特獎實為應得，「音樂可以把全世界串聯在一起」。

時間拉回7日，防彈少年團隊長RM在發表獲獎感言時提及，1950年至1953年的韓戰是南韓現代史上重要事件之一，「我們要永遠記住兩國共同歷經的痛苦歷史，以及無數男男女女所做出的犧牲」，並這場戰爭當中犧牲的美國人與南韓人致敬。但中國網友不滿，認定是防彈少年團看不起在中方烈士，發起抵制行動。