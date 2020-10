BTS獲獎提韓戰引爆中國抵制　美國務院發言人推文挺

▲防彈少年團(BTS)獲頒范符立特獎。該獎項於1995年設立,給予促進美韓關係人士正面肯定。(圖/達志影像/美聯社)

記者詹雅婷/綜合報導

防彈少年團(BTS)7日獲頒范符立特獎感言提及韓戰,引爆中國網友強烈不滿,甚至發起抵制行動。不過,美國務院發言人歐塔加斯(Morgan Ortagus)14日轉推BTS得獎消息,除了表達力挺之意,也公開感謝該團對美韓關係的支持。

歐塔加斯14日轉發美駐韓大使哈里斯(Harry Harris)的推文,除了感謝防彈少年團持續力挺美韓正面關係,也認為拿到美國非營利組織韓國協會(The Korea Society)范符立特獎實為應得,「音樂可以把全世界串聯在一起」。

時間拉回7日,防彈少年團隊長RM在發表獲獎感言時提及,1950年至1953年的韓戰是南韓現代史上重要事件之一,「我們要永遠記住兩國共同歷經的痛苦歷史,以及無數男男女女所做出的犧牲」,並這場戰爭當中犧牲的美國人與南韓人致敬。但中國網友不滿,認定是防彈少年團看不起在中方烈士,發起抵制行動。

Thank you @BTS_twt for your ongoing work supporting positive U.S.-ROK relations. You're very deserving of the @koreasociety's General James A. Van Fleet Award. Music can bring the world together. Folks can learn more about the U.S.-ROK partnership by following @USEmbassySeoul. https://t.co/QPqwQNF04q