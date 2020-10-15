送女兒去「靈修」3個月下體潰爛　家屬崩潰爆氣！撂人狂毆驅魔師

▲印度14歲少女被45歲驅魔師父性侵期間長達3個月，導致下體感染、劇烈疼痛。（示意圖／CFP）

記者張寧倢／綜合報導

印度泰倫加納邦（Telangana）一名14歲少女被自稱「驅魔師父」的帕拉薩德（P Shivaprasad）假靈修真性侵長達3個月，下體感染就醫後，家人才知道少女慘遭性侵。據報導，少女父母每個周末都會送她到帕拉薩德那裡去「精神治療」，萬萬沒想到女兒竟是在神壇被師父強姦，還受威脅說不准洩密否則就要殺了她。

據《每日郵報》報導，14歲少女從小為身心健康問題所苦，父母7月找上了帕拉薩德為女兒治病。45歲的帕拉薩德是當地雜誌《Aksharam》的編輯，也是附近地區著名的驅魔師，向少女父母謊稱，要用密宗法「靈修」，每個周末都須將少女送來他的神壇，但3個月以來帕拉薩德根本沒有作所謂的「精神治療」，還威脅少女若將性侵一事外洩，就會殺了她。

報導指出，受害少女最近因腹部劇痛而就醫，經醫生診斷，少女生殖器遭受病菌感染，才讓整件性侵案曝光。少女家屬與女權運動人士13日來到帕拉薩德的辦公室想了解真相，一言不合之下，原本的爭執竟演變成一場混戰，家屬狠狠地毆打帕拉薩德、洗劫財物並毀壞神壇，儘管過程中帕拉薩德試圖逃離，憤怒的家屬仍然持續攻擊他。

報導表示，一支警隊到場後才控制住局面，負責此事件的警察安加尼魯（Anjaneyulu）表示，這名未成年少女已被送往尼扎馬巴德（Nizamabad）縣立綜合醫院進行檢查，並且對帕拉薩德起訴立案。

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