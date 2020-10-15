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2歲孫女進籠摸狗被「扯斷手臂」　奶奶護航狼犬：絕不安樂死

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2歲孫女進籠摸狗被「扯斷手臂」　奶奶護航狼犬：絕不安樂死。（圖／翻攝自Facebook／Howling Timbers Animal Sanctuary）

▲女子強調事件不是狼犬的錯。（圖／翻攝自Facebook／Howling Timbers Animal Sanctuary

記者李振慧／綜合報導

美國密西根州2歲女童斯克拉弗(Sophia Scraver)在奶奶皮爾森(Brenda Pearson)家遊玩時，跑到籠內被對方所養的狼犬扯斷手臂。當局調查發現，皮爾森非法經營寵物養殖場，計畫對其究責，不過對方卻堅稱狼狗沒有錯，孫女的手不是被咬掉而是卡在柵欄才會被扯掉。

在馬斯基根(Muskegon)經營養殖場的皮爾森，因為孫女7月23日被所養的狼犬扯斷手臂，而遭到密西根州自然資源部門調查，不過她9日在臉書上發文強調，整件事情不是狼犬的錯，所以她絕對不會同意撲殺，「孫女好奇拉了狼犬的項圈，狼犬才會把人甩開，結果她的手臂剛好卡在柵欄上，才會不幸被扯斷」。

皮爾森表示，她後來撿起斯克拉弗的斷臂查看，更加認為狼犬是無辜的，「我不相信狼犬會主動攻擊，而且孫女的斷肢上根本就沒有咬痕，只有一個小切口」。當局則表示，目前已在皮爾森的飼養場中查獲47隻非法飼養動物，包含6隻赤狐(red foxes)、3隻郊狼(coyotes)、4隻東部箱龜 (Eastern box turtle)以及2隻小鹿，且根據當地法律，狼犬若沒有事前獲得許可也是非法飼養動物。

皮爾森則在網上秀出許多文件，強調自己的飼養場一直合乎法規，且接受兒童保護機構官員調查，對方沒有發現任何不當行為，為了替孫女進行治療，已在網站上發起募款，希望大家能幫忙他們度過難關。

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