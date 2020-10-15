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紐時：習近平視察深圳　凸顯中國對外關係深具挑戰

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▲▼習近平出席深圳經濟特區成立40周年活動。（圖／翻攝CCTV）

▲習近平出席深圳經濟特區成立40周年活動。（圖／翻攝CCTV，下同）

文／中央社記者尹俊傑紐約14日專電

中國國家主席習近平本週視察廣東省深圳市，在美中交惡之際鼓吹自主創新。紐約時報報導，習近平欲調整開放方向，推動中國輸出技術，卻面對愈來愈不歡迎中國的世界。

中國1970年代末推動「改革開放」，深圳是體現這項發展策略最具代表性的城市。習近平這次南下廣東，時值中國面臨嚴峻國際環境，部分人士以天安門事件重創中國國際形象後，前領導人鄧小平1992年視察深圳、珠海等地的南巡比擬。

習近平14日出席深圳經濟特區建立40週年慶祝大會並發表談話。紐約時報（The New York Times）報導，習近平談話反映中國仍歡迎外資，卻面對保護主義抬頭、愈來愈不歡迎中國的世界。

習近平說，當今世界經歷百年未有的大變局，2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）大流行使變局加速演進，經濟全球化遭遇逆流，保護主義、單邊主義上升，世界經濟低迷，國際貿易和投資大幅萎縮。

在美中關係緊張的背景下，習近平未直接提及華府防堵中國廠商使用美國技術的措施，僅以形容世界進入「動盪變革期」帶過。

▲▼習近平出席深圳經濟特區成立40周年活動。（圖／翻攝CCTV）

報導寫道，疫情去年底自武漢爆發並蔓延全球後，中國正極力重振國內經濟並修補國際形象。華府智庫皮尤研究中心（Pew Research Center）上週公布民調顯示，2019冠狀病毒疾病大流行，導致美國等富裕民主國家對中國持負面觀感比例創歷史新高。

習近平本週視察廣東時的談話，凸顯他力圖重新定義中國奉行數十年的「開放」策略。

中國前幾任領導人不斷強調吸引外國資本與技術，以利中國從後頭追趕；習近平則希望調整方向，將中國技術、資金與實力帶向全世界。

習近平12日視察潮州市一家公司時說：「我們正經歷百年未有之大變局，要走更高水平的自力更生之路。」

中國政府耗時多年，嘗試讓深圳從低階產業邁向高科技設計與製造領域。習近平希望中國在晶片等關鍵零組件方面減少依賴外國供應商，深圳是相關計畫的一部分，也是全球電信設備龍頭華為技術有限公司總部所在地。

但中國仍高度仰賴進口技術，特別是半導體。即使政府砸大錢扶持，中國半導體廠商仍遠遠落後台灣、韓國與美國的競爭對手。美國政府近期威脅禁止中國晶圓代工龍頭中芯國際使用美國軟體與設備，恐讓中國在晶片生產方面更難追趕。

香港浸會大學政治及國際關係學系教授高敬文（Jean-Pierre Cabestan）表示，中國政府深知技術大多源自民間部門，深圳與當地科技公司是中國試圖在高科技領域迎頭趕上西方國家的關鍵。

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