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北韓飛彈威脅世界！美韓兩國卻因「這問題」鬧翻...記者會遭取消

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▲▼美韓兩國國防長在華府五角大廈召開SCM會議。（圖／達志影像／美聯社）

▲美韓兩國國防長在華府五角大廈召開SCM會議。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合外電報導

美國國防部長艾斯培（Mark Thomas Esper）與南韓國防部長徐旭（서욱）美東時間14日在華府國防部五角大廈召開第52屆美韓國防安全保障協議會（SCM），雙方就駐韓美軍軍費分攤、歸還戰時指揮權、近日北韓新公開洲際彈道飛彈（ICBM）戰略武器等議題進行協商。

然而在雙方的共同聲明書中，卻獨漏「維持駐韓美軍現有兵力」等字句，加上不久前美國主動要求取消原本會後的記者會。雖有觀察指出，美方之所以取消記者會，可能是出於總統大選前的政治考量；但專家指出，先前美方要求南韓負擔軍費能增額現有的50%，而南韓則欲殺價至增額13%，此舉令總統川普大為不滿並拒絕，才會不斷傳出川普在未公開的場合表示計劃裁撤駐韓美軍兵力的消息。

▲▼美韓兩國國防長在華府五角大廈召開SCM會議。（圖／達志影像／美聯社）

▲艾斯培就駐韓美軍軍費分攤議題，持續向南韓施壓。（圖／達志影像／美聯社）

根據《韓聯社》，艾斯培在會議發言中，再次邀請南韓加入美國牽制中國大陸的行列，「美韓兩國未來將持續專注於維持自由、開放的印度與太平洋區域。70年以來，我美韓同盟做為保障印度、太平洋和平與繁榮的堡壘；期盼未來70年，能做好應對挑戰的準備。」

艾斯培話鋒一轉，向南韓施壓增額分擔駐韓美軍費用，「就像先前所說，應找出更公正的方法，來分攤共同防衛的軍費。畢竟如此龐大的軍費，總不能全由美國納稅人負擔，這是不公平的。為保障駐韓美軍能安穩駐屯，雙方應儘快取得協商。」

北韓（朝鮮）於10凌晨閱兵大典上公開新型洲際彈道飛彈、新型潛射彈道飛彈（SLBM）「北極星4A」，引起國際社會矚目，軍武專家更表示，洲際彈道飛彈能搭載多枚彈頭與核武，直接對美國本土構成威脅。根據韓媒《朝鮮日報》，艾斯培對此表示，「美韓同盟皆同意，認為北韓的核彈道飛彈已對地區與世界安全保障構成嚴重威脅。」

▲▼北韓昨公開新型ICBM，讓美日軍事專家驚呼連連。（圖／達志影像）

▲北韓公開新型ICBM，艾斯培坦承能對地區、甚至全球和平構成威脅。（圖／達志影像）

而文在寅政府本來預計於2022年5月任期結束前，從美方收回戰時指揮權，然因疫情影響，夏季美韓聯合軍演的歸還戰時指揮權完全運用能力（FOC，完全作戰能力）評估僅達原訂目標的一半。

對此，美韓兩國在共同聲明中表示，雙方已充分討論未來執行方向。而艾斯培在發言時更持保留態度，認為戰時指揮權之歸還恐怕須耗費不少時間，且須觀察適當的條件與時機。

南韓國防部高層人士透露，雙方已決定留待日後討論，「目前歸還戰時指揮權之議題，雙方還未有共識。」

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