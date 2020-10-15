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川普在佛州追上！倒數20天「造勢橫掃關鍵戰場」搖擺州最新民調曝

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▲▼ 美國總統川普13日晚間來到搖擺州賓州出席大型造勢活動。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國總統川普13日赴賓州出席造勢活動。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合外電報導

美國大選倒數中，路透社／易普索（Reuters/Ipsos）於14日公布6個搖擺州的最新民調指出，川普在佛州與拜登勢均力敵，但拜登在亞利桑納州的領先優勢擴大。另外，川普也重新投入造勢活動，加緊腳步造訪他在2016年取勝，如今卻選情告急「關鍵戰場」。

每個關鍵州大約1000名可能選民於6日至14日期間接受調查，抽樣誤差大約是4-5％，其中一些人已經提前投票。在佛州，川普支持率來到47%，與拜登的49％相比，僅落後2個百分點，選情大致打成平手。亞利桑那州先前民調顯示，拜登與川普分別獲得48％與46％，但如今拜登優勢擴大，支持率上升至50％，川普則仍維持46％。

威斯康辛州、賓州民調結果近似，拜登獲得51％，川普拿下44%。密西根州與上周結果相同，拜登擁有51％支持率，川普獲取43％。北卡羅來納州的數字更加接近，拜登獲取48％支持率，而川普僅落後1％，拿下47支持率。

▲▼民主黨總統候選人拜登。（圖／達志影像／美聯社）

▲民主黨總統候選人拜登在許多全國民調中都領先川普。（圖／達志影像／美聯社）

值得注意的是，儘管關鍵州選民大致認為，拜登的防疫措施將比川普更好，但談到經濟時，大多數人仍比較信任川普。

在另一項路透社／易普索全國民調中，拜登在全國範圍內領先大約10％，以51％支持率勝過川普的41％。但與施測日期9日至13日的前一周相比，拜登的領先幅度微跌2%。

▲▼ 美國總統川普13日晚間來到搖擺州賓州出席大型造勢活動。（圖／達志影像／美聯社）

▲川普本周親赴2016年獲勝，但如今選情告急的地方造勢。圖為川普13日至賓州造勢。（圖／達志影像／美聯社）

川普14日前往愛荷華州首府德梅因（Des Moines）造勢，對著台下大多數仍未佩帶口罩的支持者表示，「從今天起的20天，我們將要贏得這個州」。外界指出，他在大選倒數之際前往當地，是因為團隊非常擔心當地選情。川普2016年在這裡以10％差距擊敗希拉蕊，但現在的民調顯示，愛荷華州的競爭將會很激烈。

川普未來幾天將馬不停蹄拜訪2016年拿下，但如今陷入危險的關鍵戰場，15日赴北卡州與佛州，16日在佛州和喬治亞州舉辦競選活動，17日到密西根州、威斯康辛州演說，晚間在內華達州的拉斯維加斯度過，然後前往西部繼續衝刺。

2位候選人原定15日舉行第二場辯論會，如今改為分別參加電視直播節目。川普將在邁阿密出席NBC新聞的活動，且全程在戶外舉行，以免病毒傳播。拜登也會在費城參與ABC新聞的活動。

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