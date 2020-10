華府智庫民調：多數美國人願承擔風險　支持捍衛台灣

▲記者搭上台灣空軍C-13運輸機。(圖/路透)

實習記者湯子暘/綜合報導

前總統馬英九曾強調,若台海戰爭爆發,美軍不會來也沒有能力來。但美國華府智庫一份民調顯示,多數美國民眾其實願意支持協防台灣,以1~10評估「值得承擔風險」的標準來看,台灣獲得了7.93分。相較於一年前芝加哥全球事務委員會(Chicago Council on Global Affairs)的調查,當時僅有35%美國民眾支持美軍應出兵協防台灣。

美國戰略與國際研究中心研究員葛來儀(Bonnie Glaser)表示,僅僅在一年的時間內,台灣就獲得幾乎與美國盟國一樣高的分數,「我認為,這部分是因為美國對中國的挑戰、威脅的擔憂與日俱增,而這樣的擔憂不僅是對於美國本身而言,也有對美國盟友及一些地區國家。但更大的程度上是,美國國民越來越認識與理解台灣,例如台灣在新冠防疫上的優異表現。」

華府智庫戰略與國際中心(CSIS)14日公布「籌劃美國對中國的政策未來」(Mapping the Future of US China Policy)民調結果,針對美國民眾以1~10為基准,評估美軍是否應該出兵協助防衛,其中台灣獲得6.69分,而其他如韓國6.92分、日本6.88分,澳洲則有6.38分。

另外,美國意見領袖則普遍比一般民眾更願意為盟友承擔風險,給予台灣高達7.93分,南韓8.6分、日本8.86分而澳洲則有8.71分。

▲美國第七艦隊飛彈驅逐艦貝瑞號(USS Barry DDG-52)行經台灣海峽。(圖/翻攝自Facebook/U.S. Pacific Fleet)

葛來儀指出,這是在台灣在美國政策的地位中一個重要轉變,可能會對未來形塑對台政策產生重大作用,「看到對台支持比一年前還要明顯。我認為這對台灣有保證的作用,也會對下一任美國政府在政策上產生影響,無論是川普第二任期或是拜登政府。」

另外,也有約六成比例的美國民眾認為,美中兩國之間存在軍事衝突的可能性不大,僅有26%民眾認為可能迎來戰爭,但有11%民眾認定,美中之間未來衝突不可避免。

