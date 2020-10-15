華府智庫民調：多數美國人願承擔風險　支持捍衛台灣

▲記者搭上台灣空軍C-13運輸機。（圖／路透）

實習記者湯子暘／綜合報導

前總統馬英九曾強調，若台海戰爭爆發，美軍不會來也沒有能力來。但美國華府智庫一份民調顯示，多數美國民眾其實願意支持協防台灣，以1~10評估「值得承擔風險」的標準來看，台灣獲得了7.93分。相較於一年前芝加哥全球事務委員會（Chicago Council on Global Affairs）的調查，當時僅有35％美國民眾支持美軍應出兵協防台灣。

美國戰略與國際研究中心研究員葛來儀（Bonnie Glaser）表示，僅僅在一年的時間內，台灣就獲得幾乎與美國盟國一樣高的分數，「我認為，這部分是因為美國對中國的挑戰、威脅的擔憂與日俱增，而這樣的擔憂不僅是對於美國本身而言，也有對美國盟友及一些地區國家。但更大的程度上是，美國國民越來越認識與理解台灣，例如台灣在新冠防疫上的優異表現。」

華府智庫戰略與國際中心（CSIS）14日公布「籌劃美國對中國的政策未來」（Mapping the Future of US China Policy）民調結果，針對美國民眾以1~10為基准，評估美軍是否應該出兵協助防衛，其中台灣獲得6.69分，而其他如韓國6.92分、日本6.88分，澳洲則有6.38分。

另外，美國意見領袖則普遍比一般民眾更願意為盟友承擔風險，給予台灣高達7.93分，南韓8.6分、日本8.86分而澳洲則有8.71分。

▲美國第七艦隊飛彈驅逐艦貝瑞號（USS Barry DDG-52）行經台灣海峽。（圖／翻攝自Facebook／U.S. Pacific Fleet）

葛來儀指出，這是在台灣在美國政策的地位中一個重要轉變，可能會對未來形塑對台政策產生重大作用，「看到對台支持比一年前還要明顯。我認為這對台灣有保證的作用，也會對下一任美國政府在政策上產生影響，無論是川普第二任期或是拜登政府。」

另外，也有約六成比例的美國民眾認為，美中兩國之間存在軍事衝突的可能性不大，僅有26％民眾認為可能迎來戰爭，但有11％民眾認定，美中之間未來衝突不可避免。

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