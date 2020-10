慎入！少年遭血腥行刑「雙眼被挖、雙手被斬」畫面曝...驚動國王

For revenge They cut off his hands and poked his eyes. In Islamic law, they should be treated reciprocally So what do you expect from human laws? #جريمة_الزرقاء pic.twitter.com/rSqR3mRJpP

實習記者陳妙津/綜合報導

約旦近日發生一起震驚全國的血腥綁架案件。一名16歲少年在當地時間13日,突然遭10名持械暴徒以小巴綁架到郊外,並被砍斷雙手,雙眼也遭挖出。這起驚悚案件也驚動國王阿布杜拉二世(King Abdullah II)。

據英國《每日郵報》報導,少年沙勒(Saleh)13日出門買麵包時,突然遭到10名持槍歹徒押上一輛小巴,並被帶到一處荒郊野外。從曝光影片中可見,16歲的沙勒受害後蹲坐在地,雙手齊腕被斬斷,兩眼滲血,週身都是鮮紅的血跡,因畫面過於驚悚,曝光後便火速被當局下令刪除,目前僅留下照片在網路上瘋傳。

由於這起案件太過驚悚,引起約旦全國矚目,連國王阿布杜拉二世都感到十分震驚,指示將沙勒轉往首都安曼的皇家醫院、侯賽因國王醫學中心(King Hussein Medical City),以確保沙勒得到最好治療。不少網友也在網路上為沙勒集氣,並痛批綁匪毫無人性。

▲沙勒的遭遇震驚約旦全國。(圖/截自推特/@abid_mayan)

據當地媒體指出,其中一名綁匪的叔叔日前遭到殺害,綁匪們相信兇手便是沙勒的父親,仇怨之下而策劃此案報復。所幸沙勒雖深受重傷,但術後復原情況穩定,並對外說明案情經過,「我認得這些罪犯,當時一看到就試圖逃跑,但最後還是被抓住,被帶到荒郊野外的一間廢墟裡,他們就在那砍斷我的手,挖我的眼睛。我只能祈求神給我力量度過一切。」

let the whole entire world know about the sickening and terrifying crime these guys have done, these are the faces of absolutely disgusting people who took advantage of a 16 year old boy who had so much more in his life to do but is left hopeless now. #جريمه_الزرقاء pic.twitter.com/5V8aTiPrro