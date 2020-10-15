研究：O型血最不易染新冠　A、AB型易淪重症

▲丹麥與加拿大研究顯示血型與新冠肺炎感染率有關。（圖／路透）

記者葉睿涵／綜合報導

新冠肺炎疫情全球竄燒，目前全球確診病例已破3800萬宗。《血液進展》（Blood Advances）期刊14日刊登兩篇論文，結果表明O型血的人感染新冠肺炎的風險更低，即使染疫，嚴重程度也比較低。而A型或AB型患者患病後併發肺損傷的幾率相對更高，其中的84%需要仰賴儀器輔助呼吸。

據CNN和科學雜誌《Sci Tech Daily》報導，A、B和AB型血的人可能比O型血的人更容易受感染。丹麥研究發現，7422名在2月27日至7月30日新冠病毒檢測呈陽性的人中，只有38.4%的人是O型血；A型血的患者佔了大多數，有44.4%之多。在丹麥人口中，O型血占了總人口的41.7%，A型血的人數較多，佔了42.4%。

A growing body of evidence suggests that blood type may play a role in the risk of becoming infected with the coronavirus or developing life-threatening complications from the illness. https://t.co/PQpU2m0mkl — NBC News (@NBCNews) October 15, 2020



研究人員分析資料後發現，血型並不是病患在確診後住院或死亡的風險因素。任職於歐登塞大學醫院（Odense University Hospital）並在南丹麥大學（University of Southern Denmark）擔任臨床教授的巴林頓（Torben Barington）博士提醒，人們無需過度擔心血型和染疫之間的聯繫，「我們還不清楚這樣的結果是因為O血型具有某種程度的保護作用，還是證明了其他血型的某種脆弱性，但我認為這個結果將為我們的治療方法提供參考。」

▲研究人員將血型與新冠病毒檢測結果作對比後發現，A血型染病的機率更高。（圖／路透）

另一項加拿大研究發現，在95名重症患者中，A型或AB型患者需要儀器輔助呼吸的比例為84%，相對只有61%的O型或B型患者來得更高，這也表明A、AB血型的患者因病發生肺損傷的幾率更高。數據顯示，這兩個血型的病患停留在重症監護病房的時間約為13.5天，而O型或B型血的人醫治時間較短，約為9天。

▲研究顯示，O血型在新冠病毒檢測中呈陽性的機率較低。（圖／路透）

論文作者之一是來自溫哥華綜合醫院的重症監護醫生塞克洪（Mypinder Sekhon）表示，「我們還需要在更多地區進行重複研究來證明這項研究結果，但我不認為血型取代了其他如年齡和疾病等危險因素的嚴重性。在看過這項研究後，你不需要因為自己是A血型而感到驚慌，而O型血的人們，這也不能代表你能自由出入酒吧。」

▲研究人員與政府提醒，無論血型為何，遵守防疫措施才是最佳之策。（圖／路透）

研究人員目前還不清楚不同血型和染病機率之間有關係的原因。塞克洪指出，這可能是因為O型血的人體內一種關鍵的凝血因數較少，使得他們在血液中不容易出現凝血問題，而凝血也是加劇新冠肺炎嚴重程度的一個主要原因。其他可能的解釋包括血型抗原影響抗感染抗體產生以及不同血型的基因與免疫系統受體有關。

這並非醫學界首度發現血型與感染機率有關。今年3月和6月，中國與英國分別發布論文表示，A型血液的人對新冠肺炎相對易感染，而O型血液風險較低，比較不容易感染病毒。