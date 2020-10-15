禁止4人以上集會！泰國總理府前千人紮營示威　曼谷進入緊急狀態

▲泰國政府14日清晨宣布禁止5人以上集會，但才不到半天就緊急修改為4人。（圖／路透）

記者張寧倢／綜合報導

泰國爆發的反政府示威3個月以來情勢日漸高張，上千名抗議者14日晚間在泰國總理府外紮營，政府15日凌晨4時臨時宣布曼谷進入緊急狀態，禁止4人以上集會，並出動數百名防暴警察驅離總理府外群眾。人權律師表示已有3名示威領袖遭到逮捕，但警方尚未對此發表評論。

根據英國BBC報導，泰國警方透過國家電視台發布的聲明稱，多個團體的人士受到號召，煽動了公眾混亂與動盪，並在曼谷舉行非法的公眾集會，因此須採取緊急措施以維持和平與秩序，14日女王乘車行經曼谷時，抗議者與皇家車隊發生衝突是頒布緊急法令的主因。

▲泰國政府14日清晨宣布進入緊急狀態，數百名防暴警察進駐。（圖／路透）

報導指出，緊急法令原本禁止5人以上集會，但才剛發布不到半天，政府又將人數緊急修改成4人以上，還對媒體禁止發布「含有可能引起恐慌、誤解、故意扭曲事實，造成影響國安與和平秩序」的新聞或網路內容。根據路透社報導，法令還允許執法人員阻止民眾進入「任何當局指定的區域」。

根據報導，泰國長期以來政局動盪，今年2月法院下令解散一個剛起步的民主派反對黨，在加上流亡在外的民主活動家萬查勒（Wanchalearm Satsaksit）於6月在柬埔寨失蹤，抗議者指控當局綁架萬察勒，官方卻予以否認，自此引發了7月以來由學生領導的反政府學運浪潮。

▲三指致敬被泰國民眾認為是「公民抗命」的手勢，對軍方發動政變及遏制言論及表達自由的專制管治，提出無聲抗議。（圖／路透）

根據報導，有1.5萬名以上的示威者10日走上街頭，要求總理帕拉育（Prayuth Chan-ocha）下台、修憲並進行王室改革。抗議團體14日晚間聚集在總理府前，由學運領袖整夜輪流上台演說，但緊急令生效後，數百名防暴警察到場驅離。人權律師表示，包含阿農（Arnon Nampa）和帕努彭（Panupong Jadnok）在內的至少3位示威領袖已遭逮捕。

▼泰國曼谷14日清晨4時起進入緊急狀態，禁止4人以上集會。（圖／路透）