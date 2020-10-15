日本橫濱「神祕惡臭」直逼首相菅義偉家　每月詭異往北飄臭爆車站

記者黃翊婷／綜合報導

日本橫濱市、橫須賀市自5月以來多次有民眾通報聞到「神祕臭味」，本月12日又有人在JR橫濱車站聞到異臭，一度導致站內封鎖。此外，這股臭味不僅飄散在市中心，還直逼首相菅義偉的住家，引起日本政府及相關單位高度重視，經過採集檢驗，發現空氣中含有瓦斯成分氣體，濃度比正常空氣高出至少12倍。

▲橫濱夜景。（圖／記者蔡玟君攝）

綜合《Flash》等日媒報導，位於日本神奈川縣東南部的三浦半島自今年5月起，陸續有人聞到奇怪的異常臭味，起初大家以為那是燃燒橡膠的氣味，於是通報消防隊前往處理。然而，這股異臭並未因此消失，反而每隔一個月就會向北飄移，並在本月12日「抵達」JR橫濱車站。

橫濱市消防局坦言，每次接到民眾通報趕往現場，但抵達時異味已經消失，導致採樣困難，就連車站飄出異味那次也是以失敗收場，後來剛好在總局附近也出現臭味，趕緊跑過去採集空氣，這才終於成功，事後也已經送交相關單位檢驗分析。

▲日本首相菅義偉。（圖／路透）

由於有一次飄出臭味的地點位於橫濱市立港紅十字醫院，相當接近首相菅義偉的住家，最近的一次僅距離1公里，不過，當時菅義偉人在東京，並不在家中。

而檢驗結果也在近日出爐，報告證實臭味雖然不會立即對人體健康產生影響，但採驗的空氣中含有許多瓦斯成分氣體，包含異戊烷、 正戊烷等等，濃度是正常狀況下的12及13倍，另外丁烷的濃度也高出將近3倍，後續相關單位會繼續研究，希望能早日查出究竟是什麼原因造成臭味飄散。