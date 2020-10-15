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泰國反政府學運再升級　總理府前抗議後移往鬧區

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▲▼曼谷反政府示威民眾再次上街頭。（圖／路透）

▲曼谷反政府示威民眾再次上街頭。（圖／路透）

文／中央社記者呂欣憓曼谷15日專電

泰國反政府學生團體昨天號召上千民眾遊行前往總理府，施壓要總理帕拉育下台。原先預定在總理府前紮營長期抗戰，不過學運領袖凌晨突然宣布將把抗議移到市中心的鬧區。

由於政府回應抗議訴求的力道不如預期，加上國會拖延修憲進度，「自由人民」（Free People）、「法政與遊行聯合陣線」（United Front of Thammasat and Demonstration）以及多個民主運動團體昨天在民主紀念碑前再度舉行抗議活動，要求總理帕拉育（Prayut Chan-o-cha）下台、修憲以及王室改革。

約上千名抗議民眾昨天早上開始集結在民主紀念碑前，下午出發遊行，中間數度和警方對峙，最後在傍晚成功抵達總理府前，抗議團體在總理府前架起舞台，由學運領袖整夜輪流上台演說。

警方昨天要求抗議者在晚間10時離開總理府前，但抗議民眾到午夜都沒有要散去的跡象，抗議團體原先表示要在總理府前至少紮營3天，施壓帕拉育讓他下台。

不過到今天凌晨1時左右，學運領袖之一的人權律師阿農（Arnon Nampha）突然宣布結束抗議，並表示抗議示威將從總理府前移到市中心鬧區的叻巴頌路口（Ratchaprasong Intersection），呼籲支持者從今天下午4時開始集結。

叻巴頌路口是2010年反政府紅衫軍集結的主要地區之一，他們訴求政府解散國會眾議院並重新進行大選，當年紅衫軍和軍警發生嚴重衝突，4月到5月間的示威抗議造成超過90人死亡。

昨天傍晚載有王后蘇堤達（Suthida Vajiralongkorn）以及王子提幫功（Dipangkorn Rasmijoti）的王室車隊無預警經過抗議者遊行的路線時，抗議民眾集結在車隊周邊高舉象徵反獨裁的三指手勢。

總理府發言人阿努查（Anucha Burapachaisri）昨天晚間表示，帕拉育要求警方對抗議者採取最嚴厲的法律行動，毫無例外。帕拉育批評昨天的示威抗議是暴力的行為，意圖在破壞體制。警方發言人奇沙納（Kissana Phattanacharoen）指出，抗議者已經違法。

泰國自7月以來全國掀起學運浪潮，這是學生團體第五度在街頭發起大規模抗議示威活動。

學生團體「自由青年」（Free Youth）7月18日在民主紀念碑前號召千人抗議，呼籲政府修憲、解散國會和停止騷擾異議人士；「自由青年」轉型的「自由人民」8月16日在民主紀念碑前號召了2萬多人，成為2014年軍事政變以來最大規模的抗議。

而以法政大學學生為主體的學生團體「法政與遊行聯合陣線」9月19日在皇家田廣場示威，號召3萬到4萬名民眾表達對政府的不滿，並呼籲王室改革；接著9月24日上千民眾集結在國會外要求修憲。

學生團體選擇昨天上街抗議，是因為要向1973年10月14日的學生運動致敬。

 

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