快訊／川普14歲幼子拜倫　確診新冠肺炎

▲川普小兒子拜倫、川普及梅蘭妮亞。（圖／達志影像）

記者葉國吏／綜合報導

美國總統川普和第一夫人梅蘭妮亞10月2日證實確診新冠肺炎，沒想到年僅14歲的幼子拜倫（Barron Trump）也曾確診染疫，但尚無症狀。現在檢測則是呈現陰性。

根據外媒報導，川普夫婦確診後，第一家庭成員也接受病毒檢測，而拜倫在父母確診一天後接受過病毒檢測，當時為結果為陰性，即沒有發現感染。沒想到卻在本周三（14日）複檢時出現陽性確診染疫，但尚無症狀。

美國第一夫人梅蘭妮亞今天發出聲明表示，2週前當她確診時，第一時間想到的就是兒子拜倫（Barron Trump）是否也確診。拜倫最初的檢測結果呈現陰性，再次檢測後呈現陽性。不過，拜倫並未出現任何徵狀，目前的檢測結果為陰性。

梅蘭妮亞也在聲明中表示自己徵狀輕微，曾出現身體痠痛、咳嗽與頭痛，多數時候感到疲倦。和川普選擇採取實驗性藥物不同，梅蘭妮亞選擇較為自然的方式，使用維生素與健康食品。她感謝醫療團隊的照顧，也對各地醫療人員與急救人員致敬。

她也感性地說，明白她和家人非常幸運，得到高度照護。對於確診病患或是有親友確診的人，她也表達牽掛的心，表示會為美國祈禱，也為每個正在與武漢肺炎或其他疾病或挑戰奮鬥的人祈禱。