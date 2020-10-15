iPhone 12仍附贈有線耳機！全球只有這國有…神秘理由曝光

▲蘋果往年iPhone手機包裝盒中附贈的EarPods耳機。（圖／達志影像／美聯社）



記者王致凱／綜合報導

蘋果公司最新發表4款iPhone 12系列手機，同時宣布將不再隨附贈充電器和有線耳機EarPods，理由是為了考量環保因素，但全世界仍有一個國家例外，那就是法律明訂手機必須附有「免持配件」的法國，因此當地消費者仍可買到隨附耳機的新款iPhone手機。

蘋果在發布會影片中表示，出於環保考量，將不會在iPhone 12系列手機中隨附充電器和有線耳機。蘋果表示，除了可以免額外配件帶來的浪費，還能縮小每部iPhone手機的外盒尺寸，藉此大大降低碳排放量。

然而，根據蘋果法國官網的最新資訊，在當地發售的iPhone 12雖然同樣沒有附贈充電器，但仍會隨附一條Lightning介面的有線EarPods耳機，此事在國外論壇掀起討論，許多人疑惑為何只有法國仍附贈耳機。

有網友指出，由於法國無障礙者權益保障法規定，智慧型手機製造商必須在包裝盒內附贈耳機，否則不能出貨。另有網友指出，法國立法要求手機製造商必須至少提供一種「免持配件」，避免使用者通話過程中頭部過度暴露於無線電波中。但目前尚不清楚蘋果究竟是基於何種原因，仍在法國繼續提供隨附耳機。

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▼法國蘋果官網的iPhone 12仍有附贈有線耳機。（圖／取自蘋果）

