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川普15日「市民大會開講」　辯論雖取消…仍要跟拜登打對台

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▲▼川普在各項民調中落後拜登12%。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國總統大選第二場辯論取消，雙方均改採市民大會形式隔空交火。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社

美國總統川普明天雖不會按原訂計畫跟民主黨籍對手拜登（Joe Biden）在同一個舞台上辯論，但他們兩人明晚將同時在不同地點現身市民大會打對台，仍有機會正面交鋒。

國家廣播公司新聞網（NBC News）今天證實將在明天美國東部時間晚間8時（台灣時間16日上午8時）黃金時段，轉播川普在邁阿密舉行市民大會形式的活動，回答佛羅里達州選民問題。

拜登早就排定同時間將在費城舉行市民大會，由美國廣播公司（ABC）轉播，兩人時間完全重疊。

「紐約時報」（The New York Times）報導，日前染疫的川普拒絕第2場正式總統辯論改為虛擬形式，導致辯論遭到取消後，拜登早在上週就已安排好於費城參加市民大會。

川普的市民大會由NBC「今日秀」（Today）節目主持人賈斯禮（Savannah Guthrie）主持，舉辦的條件是川普競選團隊必須提供超然客觀證據，證明川普不會對包括NBC工作人員、選民和賈斯禮本人等其他與會者的健康構成安全風險。

NBC表示，將在邁阿密培瑞斯藝術博物館（Perez Art Museum）戶外舉行這場市民大會，且會要求觀眾戴口罩。賈斯禮和川普將會保持至少3.6公尺的距離。

這場活動是川普透過電視轉播，向大批觀眾陳述自己主張的最後幾次機會之一。微軟國家廣播公司（MSNBC）和CNBC將同步轉播，讓川普當晚活動的尼爾森收視率幾乎篤定將高於拜登，因為拜登的市民大會只會在一家傳統電視台轉播。

川普和拜登預定10月22日於田納西州納希維爾（Nashville）舉行最後一場辯論會，由國家廣播公司新聞網資深記者維爾克（Kristen Welker）主持。

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