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川普情史／首任助建房產帝國小三「木馬屠城」　第一夫人半夜陷危機

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記者張靖榕／綜合外電報導

美國總統川普情史豐富，生性喜愛成為目光焦點，過去除了房地產商業操作屢次登上新聞，以及客串電影和主持實境節目，私下高調的婚姻生活與身旁時常出現不同的女伴，也曾連續佔據媒體頭條多天。他的腥聞與新聞從來沒有少過，甚至被A片女星「暴風女丹尼爾斯」（Stormy Daniels）爆料，想假借獲得節目登台機會的名義行上床之實。以下報導重點放在川普的三段婚姻，以及他的事業與愛情觀。

▲▼川普的三任妻子，左一梅普爾斯、中伊凡娜、右梅蘭妮亞。（圖／ETtoday製作）

▲川普的三任妻子，梅普爾斯（左一）、伊凡娜（中）、梅蘭妮亞（右）。（圖／ETtoday製作）

男人背後有個女強人　第一任妻子伊凡娜（Ivana Trump）

少年時期已經是校園風雲人物，人生「衝組」的川普出社會後接受訪問時，曾說他眼中的世人只分兩種 ─ 「有殺手直覺和沒有殺手直覺的人」，而之後結婚的第一任妻子伊凡娜，便是內外兼備能與他匹配的精明女強人。

伊凡娜出生於捷克共和國，原職業為奧運滑雪選手，後來輾轉前往紐約成為時尚模特兒。兩人相識後很快於1977年結婚，並陸續於1977年、1981年和1984年誕下小唐納（Donald Trump Jr.）、伊凡卡（Ivanka Trump）和艾瑞克（Eric Trump）。

▼美國總統川普與第一任妻子伊凡娜（Ivana Trump）（圖／達志影像／美聯社）

▲▼美國總統川普與第一任妻子伊凡娜（Ivana Trump）（圖／達志影像／美聯社）

▲▼川普首任妻子伊凡娜（Ivana Trump）。（圖／達志影像／美聯社）

▲伊凡娜社交風評佳。（圖／達志影像／美聯社）

川普的事業在伊凡娜的幫助下開始蓬勃發展。80年代起，伊凡娜躋身紐約菁英社交圈，同時在川普集團幾個著名的專案項目中擔任室內設計顧問，包括紐約58樓高的川普大廈（Trump Tower），以及紐澤西大西洋城的川普廣場賭場酒店（Trump Plaza Hotel and Casino），還曾擔任過4年的紐約廣場飯店（Plaza Hotel）、川普城堡賭場酒店（Trump's Castle Hotel and Casino）總裁，並在任內榮獲「年度酒店經理」的頭銜。

川普的行事作風向來高調，兩人結褵15年間多次登上媒體版面，伊凡娜則屢屢獲得眾人好評。《富比士》總編輯「史提夫」富比士（"Steve" Forbes）曾給予她如此評價，「我不知道紐約有哪位女士是不喜歡伊凡娜的」，「她是全美最著名、最受歡迎的名人之一。」然而兩人事業家庭看似風光，一切卻在1989年變調。

當時川普已與出演過《747絕地悍將》、《貧富之間》的好萊塢女演員梅普斯（Marla Maples）勾搭上，兩人的外遇糾纏很快將伊凡娜推下婚姻的懸崖，之後便開始高調出雙入對。

1991年底至隔年初，經過2年多冗長的離婚協議，川普最終必須付給伊凡娜2000萬美元的贍養費。他的事業也在此時正好遇上經營危機，在大西洋城一度輝煌的賭場飯店帝國搖搖欲墜，連年虧損下不得不多次申請延長償還債務。

小三轉正宮　第二任妻子梅爾普斯（Marla Maples）

川普曾說過經典電影《大國民》是他最喜歡的電影，並藉這部片闡述自己的事業與愛情觀。電影以一張愈來愈長的餐桌，表現出坐在兩端的主人翁與妻子已形同陌路。他說隨著經濟變得富裕，主人翁與妻子之間的距離卻漸行漸遠，「累積（財富）的意義最終不一定都是正面的」，「也許我能體會那種感覺。」

當他被問到若能和主人翁凱恩（Charles Foster Kane）說上話，會給對方什麼建議，他回答最後帶著微笑，「給你自己換一個女人吧」。

根據記者、作家卡絲維爾（Sue Carswell）指出，1989年跨年夜，川普與伊凡娜和孩子們到科羅拉多州亞斯本（Aspen）的山上渡假村滑雪，梅普斯竟也在同行之列。電視節目主持人、川普家族親密友人哈斯基爾（Nikki Haskell）則表示，梅普斯的暴衝決定令許多人震驚，她選擇在滑雪道上和伊凡娜攤牌，告訴伊凡娜「我要妳的老公，他已經不愛妳了。」

▲川普與第二任妻子梅普爾斯（Marla Maples）於1993年結婚。（圖／達志影像／美聯社）

▲川普與第二任妻子梅普斯（Marla Maples）於1993年結婚。（圖／達志影像／美聯社）

1990年元旦剛過，川普的外遇新聞便連續占據《紐約每日新聞》（Daily News）頭版28天。他對此回應記者，「我不想和有小孩的女人同床共枕」，即便那是他自己的親生骨肉，而且他想要的是「開放式的婚姻關係」。

1991年12月正式結束與伊凡娜的婚姻後，川普很快扶正梅普斯，兩人於1993年10月13日生下女兒蒂芬妮（Tiffany Trump），並於同年12月20日在廣場飯店（Plaza Hotel）飯店結婚。

梅普斯對外透露，兩人走上紅毯的「契機」來自同年12月7日的長島鐵道槍擊事件，當時乘客弗格森（Colin Ferguson）在列車進站期間，拔出9毫米手槍射殺其他乘客，造成6人死亡。這件事迫使川普重新審視自己的人生，進而終於和她求婚。

▲▼川普第二任妻子梅普爾斯（Marla Maples）與生女蒂芬妮（Tiffany Trump）。（圖／翻攝自Marla Maples臉書）.

▲梅普爾斯與生女蒂芬妮（Tiffany Trump）。（圖／翻攝自Marla Maples臉書）

兩人的婚姻快轉來到1996年，一天清晨4點左右的海邊，一名警察發現梅普斯和川普的保鑣韋格納（Spencer Wagner）悠悠漫步在沙灘上。川普很快開除韋格納，但他和梅普斯均對外否認與保鑣偷情的傳聞。兩人於隔年5月分居，1999年8月正式離婚。

與伊凡娜的情況不同，經過慘痛教訓的川普早就和梅普斯簽定婚前協議，梅普斯最終只分得200萬美元。離婚後她持續參與影視作品，後來紐約發生一場車禍事件，人在現場的梅普斯第一反應是衝去撞毀的車輛旁自拍。

老而彌堅情定高冷佳人　第三任妻子／美國第一夫人梅蘭妮亞（Melania Knauss）

川普和梅普斯離婚一個月後，受邀到紐約時報廣場的「Kit Kat Club」參加時裝周派對，52歲的川普和挪威化妝品事業女商人蜜黛爾法特（Celina Midelfart）相偕前往。在現場，年僅28歲的梅蘭妮雅（Melania Knauss）很快攫住他的目光，趁著蜜黛爾法特去化妝室時，他迅速來到這位來自斯洛維尼亞美艷動人的模特兒身旁搭話。

梅蘭妮亞雖然被川普的自信吸引，但她並沒有被眼前這位房產界泰斗、新聞常見大人物的光環所震懾。當川普表達想聯絡她的意願時，她反過來要他的電話並取得主動權，而據她回憶，川普把所有能找到他的號碼全數交了出來 ─ 辦公室、海湖莊園、紐約宅邸……。

▲▼2005年，川普與梅蘭妮亞在紐約大都會藝術館參加時裝周派對。（圖／達志影像／美聯社）

▲2005年，川普與梅蘭妮亞在紐約大都會藝術博物館參加時裝周派對。（圖／達志影像／美聯社）

梅蘭妮亞足足讓川普等了一個禮拜才拿起電話撥通號碼，當晚兩人在格林威治村的夜店「Moomba」第一次約會，愛火就此點燃。互許終身以前，梅蘭妮亞和川普的感情路分分合合，她體會到與一個名人同床共枕的艱難，尤其這位商界名人似乎還對鎂光燈永不滿足。

「電台遊俠」（shock-jock）是一種主持人／廣播類型，他們經常在電台節目中談論容易冒犯人的主題，口語無禮而且常帶挑釁。據說一天晚上梅蘭妮亞心煩難耐，還曾打給電台遊俠之一的史騰（Howard Stern），當時川普就在床的另一邊熟睡。梅蘭妮亞也很受不了川普把她當作自己的附屬品，一次兩人參加賓夕法尼亞大學座談會，川普竟然開口就說「我的超級模特在哪裡？」

這些經驗讓梅蘭妮亞多次和川普爭吵甚至提出分手，交往第一年裡兩人一直處在分合狀態，還曾分別和其他人約會。川普在2000年贏得「美利堅合眾國改革黨」（Reform Party）的加州和密西根州初選，但很快便退出這次玩票性質的參選活動，期間梅蘭妮亞都不在身邊。不過很快兩人又重修舊好，梅蘭妮亞在2001年取得美國綠卡，隨即來到紐約第五大道，搬進川普大廈的空中別墅。到了2004年，川普在大都會藝術博物館慈善晚宴（Met Gala）上，以一枚價值150萬美元的15克拉祖母綠形切割鑽戒，低調向梅蘭妮亞求婚。或許因為當時眾星雲集、滿室輝煌，沒人注意到梅蘭妮亞左手無名指上已經多了一顆大鑽戒，只有攝影師拍下這一幕。

▲▼梅蘭妮亞（Melania Knauss）與川普結婚當天，美國前總統柯林頓（Bill Clinton）與夫人希拉蕊（Hillary Clinton）到場祝賀。（圖／翻攝自推特「@SternFeri」）

▲梅蘭妮亞與川普結婚當天，美國前總統柯林頓與夫人希拉蕊到場祝賀。（圖／翻攝自推特「@SternFeri」）

兩人的婚禮於隔年1月22日在棕梠灘（Palm Beach）舉行，希拉蕊（Hillary Clinton）與美國第42任總統柯林頓（Bill Clinton）也是座上賓，當時見面氣氛一派喜慶祥和。梅蘭妮亞身穿名牌Dior價值10萬美元、綴上至少1,500顆水晶的洋裝出場，接受眾人的祝賀。

2006年，梅蘭妮亞正式取得美國公民身分，並在同年誕下川普家庭最小的兒子貝倫（Barron）。川普的節目《誰是接班人》（The Apprentice）此時開播已有2年的時間，他在電視上喊過無數次「你被開除了！」

夫妻兩相處還算融洽，經常相偕出現在各個活動場合，包括2007年4月12日商人約翰遜（Woody Johnson）的60大壽變裝派對，川普和梅蘭妮亞也分別頂著光澤更勝的金色假髮與銀白長髮出席。川普成為美國第45任總統後，約翰遜也在2017年11月8日就任美國駐英國大使。

梅蘭妮亞與家族其他孩子相處融洽，往後十年，川普一家將會面臨商業上的挫折與轉移。川普會在角逐美國總統大位時，將在大西洋城經商時期的混亂失敗，重新包裝成人生經歷最豐厚，個人資產迅速累積的黃金年代，並以此暗示他能以同樣「成功」的手法治理美國。三入兩出共和黨的他，將帶領川普一家在2016年跌破眾人眼鏡，成為掌握自由世界最高權力的第一家庭。

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