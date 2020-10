川普家庭／兄長之死影響總統一生　女兒女婿「左右決策」後母遭排擠

記者張靖榕/綜合報導

美國總統川普承襲父親的房產帝國並高調擴大版圖,兄長的意外去世讓這位商人總統的私生活,養成相當健康的日常習慣。他從主持實境節目開始,女兒伊凡卡(Ivanka Trump)便常出現左右,入主白宮後更極度倚重伊凡卡與女婿庫許納的意見;然而外傳第一任妻子生下的伊凡卡與後媽梅蘭妮亞不合,甚至常「出招」排擠梅蘭妮亞,讓第一家庭的表面和諧與暗地角力成為外人的著作材料,也為坊間茶餘飯後增加談資。

早期生活:青出於藍

佛瑞德川普(Frederick Christ "Fred" Trump)為德國後裔,其父自1885年從德國小鎮卡爾施泰特移民紐約。佛瑞德川普在美國成為一名房地產開發商,1927年,他因為在紐約皇后區參加三k黨集會被捕,後未經審判就被釋放。二戰期間,佛瑞德川普開始在東岸沿海各大船廠為美國海軍人員建造軍營及花園公寓,到了50年代已是房地產大戶的他,營建領域含括度假村、複合式公寓、低收入戶公寓和廉價出租房,範圍遍及紐約周遭。佛瑞德川普後來捲入暴利調查,更被爆出因非裔美國籍租客的存在有損房價和租金,因此想盡辦法藉各種方式解約與驅逐他們。川普的母親瑪莉安妮(Mary Anne MacLeod Trump)則是蘇格蘭移民,二戰期間成為美國歸化公民,早期擔任家庭清潔工,與佛瑞德川普結婚後成為慈善家,兩人於1946年6月14日誕下家中第4個孩子 ─ 唐納川普(Donald Trump)。

川普一家共有5個孩子,大姊瑪莉安(Maryanne Trump Barry)後成為美國第三巡迴上訴法院高等法官;大哥小佛瑞德川普(Fred Trump Jr.)則成為機師,後因酗酒問題於1981年過世,享年43歲。哥哥之死對川普的影響甚大,他從此不碰酒精與毒品,「他對我的人生有深遠影響,因為你永遠不知道何時會結束。」

二姊伊莉莎白(Elizabeth Trump Grau)現在是一名退休的銀行家,丈夫是電影製作人格勞(James Grau);小弟羅伯特(Robert Trump)是家中老么,一生多數時間為家族企業付出。

川普從小精力充沛且過於自信,母親是長老會信徒,他則認自己為新教教徒。原本想成為電影製片的他,青少年時期自紐約軍事學院畢業,在紐約福坦莫大學(Fordham University)就讀兩年,後來決定跟隨父親腳步經商,轉至賓夕法尼亞大學商業學院。校園時期的川普已是風雲人物,身邊時時圍繞著不同女孩,曾有誇張說法指稱他身邊若沒有同時10個女孩作伴,就會渾身不對勁。

從賓夕法尼亞大學畢業後2個月,時值越戰期間,川普原可能被徵召前往越南,但1968年9月17日到美國陸軍報到體檢後,結果體格不符條件。根據英國《泰晤士報》指出,他因腳掌長有骨贅(heel spurs)而免役。

大學時期每逢假日,川普就會到父親公司工作。出社會後,在父親的企業版圖的基礎下,追求青出於藍的川普將版圖延伸進入紐約核心,相比父親的低調,他的侵略性、自信與行事高調的作風迅速拉出鮮明的對比。

川普在2000年以前經歷過兩段婚姻,期間事業高潮迭起,並接連面臨父母噩耗。步入晚年的父親佛瑞德川普受阿茲海默症所擾,1999年6月染肺炎病倒,幾周後去世;母親瑪莉安妮則於隔年離世。

美國史上對總統決策影響最深的女兒與女婿

直到2005年川普和梅蘭妮亞結婚時,膝下已經有4名子女,依序為與第一任妻子所生的小唐納(Donald Trump Jr.)、伊凡卡(Ivanka Trump)和艾瑞克(Eric Trump),以及第二任妻子的女兒蒂芬妮(Tiffany Trump)。梅蘭妮亞於2006年生下小兒子被倫(Barron Trump),此時川普已經60歲。

川普一家人全是高個子,當選美國總統後,大女兒伊凡卡端正的五官及具有令人極易產生好感的笑容,再度成為人們熱烈討論的焦點話題。





隨著父親進入白宮,小唐納和弟弟艾瑞克成為川普集團的受託人,現年38歲的伊凡卡則在35歲時成為集團副總裁。相較兩個兄弟,外界普遍認為伊凡卡與丈夫庫許納(Jared Kushner)是川普競選最大功臣之一,伊凡卡被《紐約時報》指為「少數能影響川普決策的人」,英國《衛報》則認為庫許納會是美國史上對白宮擁有最大影響力的第一女婿。

伊凡卡在學時期成績優異,14歲初入模特兒行業,很快被Elite模特兒經紀公司簽下,1997年登上少女雜誌《17》,並為包韋爾(Marc Bouwer)、穆勒 (Thierry Mugler)等時裝設計師走過秀。1997年,16歲的她成為美國青少女小姐的共同主持人。

模特兒事業年少得志後,伊凡卡發現自己對房地產業的興趣與野心更為強大,大學畢業在父親的加持下,她開始在集團外的房地產公司歷練數年。現在她是川普機構開發及收購的執行副總,並主攻高端房地產,與兄弟並肩合作。

2006年至2015年間,伊凡卡在電視實境節目《誰是接班人》(The Apprentice)中和父親川普一同擔任評審。此外她也在2009年出版暢銷自傳《川普的女兒: 走出自己的品牌路》,並創立個人時尚生活品牌「Ivanka Trump Collection」,但在輔佐父親進入白宮17個月後,她決定關閉該品牌,因為不知何時會再專心處理品牌事務。

含著金湯匙長大,外界的誤解與閒言自然多,但伊凡卡眼光聚焦的是百萬富人兒女圈的競爭,「沒錯,我的確贏在起跑點上,從跑道外看,我超前別人許多,但在跑道上,內外圈賽跑者要跑的距離其實是一樣的。」她也說父親是生意人,做不好一樣被開除,而且從小家教觀念便是「你想要得到回報,就必須努力去爭取。」

伊凡卡丈夫庫許納的父親也是一名紐澤西地產大亨,後因政經醜聞入獄後,庫許納接管了父親的事業,並斥資1000萬美元買下《紐約觀察家》(The New York Observer)。2009年,他與伊凡卡結婚,在川普競選路上已是關係緊密的政策顧問,2017年元月更被命為總統高級顧問。

庫許納先後捲入川普兩次較大的政治風波中,一是川普2016年競選期間在推特轉貼極右支持者的迷因圖(meme),在民主黨籍總統候選人希拉蕊的身後合成大衛星和金錢作為背景,指涉她與猶太商人掛勾而腐敗。之後則是通俄門調查,庫許納也被列為調查對象之一。

政商關係雖然廣泛,庫許納的國際外交經驗卻相當淺薄,此前更傳出他可能是川普政府的智財與安全漏洞,被華裔美國女商人鄧文迪利用私人關係,為中國政府謀取利益等。不過庫許納與伊凡卡至今仍是川普的重要意見人士,川普在決策上相當倚重他們。

貌合神離:第一夫人的反骨與來自繼女的挑戰

斯洛維尼亞出生的梅蘭妮亞(Melenia Trump),5歲便進入模特兒行業,之後簽約到義大利米蘭走秀,曾登上許多雜誌的封面及內頁。她在1996年及2000年分別參與法國男性雜誌「Max」與GQ拍攝幾近全裸照,這些照片多年後再被眾人提及,是詢問她丈夫川普的想法。

川普當時表示,拍攝照片的時間點均在兩人認識之前,而在歐洲,這樣的照片是相當稀鬆平常且極具有時尚感的。

梅蘭妮亞是美國史上第二個非美裔的第一夫人,此前則是1775年生於英國的路易莎亞當斯(Louisa Adams),美國第六任總統約翰昆西亞當斯的夫人(John Quincy Adams)。





梅蘭妮亞和川普關係起伏,早在兩人初認識的第一年就曾分合過至少5次,入主白宮後,則被媒體多次捕捉到兩人感情不睦的跡象。包括川普在演說場合回望梅蘭妮亞,她報以微笑,等川普回頭後又瞬間垮下臉;或是川普伸手要牽她時,被她從後頭拍掉等。

川普遷入白宮宅邸居住最初,梅蘭妮亞也沒有跟著過去,而是選擇與親生兒子貝倫待在紐約川普大廈的頂樓別墅。據多家報導指出,梅蘭妮亞此舉是為自己和兒子爭取更多的條件,2017年6月11日,她才正式和兒子住近白宮宅邸。

此外,川普大女兒伊凡卡屢次被傳出喜歡找梅蘭妮亞麻煩,試圖將她推向權力邊緣。《華盛頓郵報》政治線記者、普立茲新聞獎得獎者喬登(Mary Jordan)今年中出版的書籍《她的交易藝術:梅蘭妮亞從未公開的故事》(暫譯,The Art of Her Deal: TheUntold Story of Melania Trump),書中揭露川普家族在貝德敏斯特鎮豪宅的私人生活,川普與梅蘭妮亞分住一房,而根據2名前幫傭所述,梅蘭妮亞形單影隻,鮮少有友人來拜訪,時常露出心事凝重的神情。

根據敘述,梅蘭妮亞態度高冷但相當尊重幫傭,因此幫傭都很喜歡為她工作,但偶爾當她要求幫傭整理房間時,伊凡卡也會刻意挑在這個時間要求幫傭打掃。

夫妻與家庭關係以外,梅蘭妮亞在白宮盡責扮演角色。2017年3月8日,梅蘭妮亞第一次主持白宮活動,她在台上講述身為一位移民女性的心路歷程,以及關於致力於海內外的性別平等推動工作,同時點出教育在性平推動中扮演的重要角色。

2018年6月,梅蘭妮亞對川普政府墨西哥邊界的「零容忍」政策做出回應,表示她「厭惡看到孩子被迫與他們的家人分離」,並且想有一個「成功的改革移民法案」;幾天後她便飛往德州其中一處受政策直接影響的暫時拘留設施拜訪。