　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

邪念也「心電感應」？　驚世雙胞胎…各自對學生下毒手

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

驚世雙胞胎先後因猥褻學生被捕入獄。（翻攝自迪卡爾布郡警長辦公室）

▲驚世雙胞胎先後因猥褻學生被捕入獄。（翻攝自迪卡爾布郡警長辦公室）

圖文／鏡週刊

高中時期被稱為天才運動員的孿生兄弟，因緣際會下到不同學校教書，在28歲這年先後因為猥褻未成年學生被捕入獄。

美國阿拉巴馬州出現一對驚世雙胞胎。根據迪卡爾布郡當地報紙《Times-Journal》報導，上週五（9日）上午，1名被指控與學生有不當性接觸的男性教師兼教練遞出辭呈，隨後被捕入獄。奇葩的是，該男的雙胞胎兄弟，幾天前才因為對學生作出不當行為被捕。

佩恩堡市立學校校長坎寧安（Jim Cunningham）發表聲明，迪卡爾布郡警長辦公室於9日上午6點42分通知他，該校28歲的教職員多納萬道爾頓（Donavan Dalton）被指控與學生發生不當性行為，該員於7點遞出辭呈，教育委員會10點召開緊急會議，批准其辭呈，並宣布將全力配合警方調查。

驚世雙胞胎在高中時曾被視為「天才運動員」，任教後卻猥褻學生。（翻攝自迪卡爾布郡警長辦公室）

校長祕書奇特伍德（Donna Chitwood）補充，道爾頓於2015年進入該校成為圖書館約聘助理，2017年8月1日轉正，擔任全系統（system-wide）特殊教育老師，身兼校網總教練和8年級女籃教練。

當地媒體卻驚訝地發現，道爾頓在別校任教的雙胞胎兄弟達斯汀道爾頓（Dustin Dalton），在同一週（5日）因為「出自不道德目的誘騙兒童」、「散布猥褻物」被捕，且雙胞胎同樣也擔任8、9年級的男籃、排球二軍和男女網球隊教練。

達斯汀任教的西爾瓦尼亞高中恰好為兄弟母校，據知情人士稱，兄弟在高中時期被稱為「天才運動員」，尤其擅長籃球與網球，沒想到多年後兄弟雖然因運動天分獲得教職，卻濫用職權，終招惡果。

根據監獄網站，後入監的多納萬道爾頓尚未獲得保釋機會，先入監的達斯汀道爾頓則於上週二（6日）以15萬美元（約新台幣430萬元）交保獲釋，也沒有安排初次聽證會。案件仍在調查階段，警方呼籲被害者或知情人士出面指控，並保證檢舉人的姓名及身分資料將獲得保密。

★鏡週刊關心您，若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請撥打113專線，求助專業社工人員。


更多鏡週刊報導
「月薪有25萬想做什麼？」　網紅、鄉民妙答上萬網友全笑翻
辣妹「只穿內褲」陽台曬衣被看光光　管委會公告「怪怪的」
點豬皮當早餐竟「佈滿白色魚鱗」　網驚：密集恐懼症狀發作！

►「海洋拉娜平替版」3秒賣一瓶

►票券擺到過期？逮就補！快來換成東森幣

ET快訊
「看「多人性愛片」驚見女兒是主角！父母嚇傻報警　案情超展開
整理房間翻出123年前契約！驚見「大日本帝國」
正妹穿戰服面試！主管喊「該錄取她嗎？」網全暴動　本尊曝光啦
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

邪念也「心電感應」？　驚世雙胞胎…各自對學生下毒手

看「多人性愛片」驚見女兒是主角！父母嚇傻報警　案情超展開

男子為拍美照摔下峽谷　警察到場一看：怎麼有2具屍體

尼加拉瓜「駐台大使」超正！　網暴動：歡迎漂亮的大使女士

地球暖化殺死大堡礁　影響世界5億人口

曼谷民眾集結「三指手勢」抗爭　泰國反政府學運再上街頭

新娘來了！天生無腿堅持「爬」完紅毯　感動所有人

慧眼看天下／全球旅遊景點台灣勇奪遊客最想去第一名

美選至少1票來自「3200公里外宇宙」！　解密NASA太空人遠距投票

包養女炫富！分享「釣爹」密技...網嘖嘖認：這不是人人都「能幹」的活

曾痛失愛女...半年後獲給超大驚喜 她「再次懷孕」夫淚：寶貝回家了

陳小春「為老婆做麻油雞」結果沒熟！　應采兒一吃秒吐：他想要弄死我ＸＤ

比利自由式速度超快「選秀墊底→MVP」　夏和熙「腳抽筋照游」先問：妝還好嗎？

土城浪貓遭輾壓...警奮力救援　口對口CPR持續20分鐘！網讚翻

「南鐵地下化」突襲強拆抗爭戶！白髮母屋內哭喊、學生遭警架離

點牛丼外送開餐盒建「抹布丼飯」　店家致歉：煮飯專用沒衛生疑慮

網紅不穿內褲30天！身體變健康 私密處分泌物比以前少還很乾淨

吳宗憲曝錄《玩很大》「一關機就崩潰」　一環節「離奇現象」...小鬼，你回來啦！

刺青事業剛起步卻得知罹癌末期 他盼妻繼承：我不在她還能謀生

台南在地人帶路水仙宮市場巡禮　品嚐傳統綠豆粉粿、九豬十六羊

邪念也「心電感應」？　驚世雙胞胎…各自對學生下毒手

看「多人性愛片」驚見女兒是主角！父母嚇傻報警　案情超展開

男子為拍美照摔下峽谷　警察到場一看：怎麼有2具屍體

尼加拉瓜「駐台大使」超正！　網暴動：歡迎漂亮的大使女士

地球暖化殺死大堡礁　影響世界5億人口

曼谷民眾集結「三指手勢」抗爭　泰國反政府學運再上街頭

新娘來了！天生無腿堅持「爬」完紅毯　感動所有人

慧眼看天下／全球旅遊景點台灣勇奪遊客最想去第一名

美選至少1票來自「3200公里外宇宙」！　解密NASA太空人遠距投票

包養女炫富！分享「釣爹」密技...網嘖嘖認：這不是人人都「能幹」的活

中職／要暫停不給卻開轟　林哲瑄雙響砲：開竅了

扶植新創業　證交所舉行創新板規劃草案公聽會

水庫清淤不降反升？經部：今年清淤量1222萬立方公尺史上新高

現役特戰兵搶小黃！遭特種兵退伍運將一招K.O　對戰結果分析曝光

《詭憶》申敏兒挑戰素顏穿泳裝　拍跳水戲「超怕泳裝滑進水裡」

曲婉婷生日發文謝涉貪母　陸網狂酸「拿別人苦命錢逍遙法外」

2020桃園文創博覽會　走桃花RUNNING TAOYUAN傳達大步向前邁進

砸「高雄喬事茶行」遭打斷雙手　帶頭小弟自稱：自己找人懲罰自己！

中職／林哲瑄2分砲雙響逼和局　12局兄弟7比7富邦

中職／獅剩3場交給洋投　與富邦正面對決看誰贏成王者

國際熱門新聞

泰王子典禮公然「熊抱二公主」抬高高畫面曝

美12歲童實現核融合　台灣也有「台東尼史塔克」

日媒爆：川普突襲式訪台承認台灣

沒妻沒兒！他佛系存到1個億　51歲果斷退休

大學城確診激增　600學生染疫

A片驚見女兒是主角！案情神展開

即／蘋果宣布iPhone引入最速5G

iPhone12 「海軍藍」渲染圖疑外洩！

川普支持度大跌　拜登領先17％

喝蔓越莓汁上班　滑板大男賺57萬元

美售台5項武器　總額估達1437億

3噁男性侵「狗馬牛羊」730次！

大賣場逼婚！美婚紗正妹大陣仗：結婚或分手

路透：白宮再推2項對台軍售　已通知國會

更多熱門

關鍵字：

鏡週刊

讀者迴響

發燒話題

地震 iphone12 新冠肺炎 三倍券 小鬼黃鴻升 金馬獎 金正恩 唐鳳 魏如萱 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 竹內結子 捷運環狀線 金馬獎 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

台中13期挖到千年遺址　建商竟要多賠3億

嘎嘎退團隱身5年「改當上班族」！領低薪現況曝

iPhone 12 Pro土豪金、太平洋藍

泰王子典禮公然「熊抱二公主」抬高高畫面曝

身分證「1025」全中豬肋排免費吃

老闆放鳥忙陪女人睡覺　員工認命

酷炫哭了！孫生砲轟瑋哥：整天裝可憐不打拼

砸店小弟一出地檢就被押上車　關民宅打到雙手粉碎性骨折

即／明天就解除檢疫！北市外籍女住處死亡

即／iPhone 12真的來了　實機首度曝光

5歲小周周站昆凌旁邊直逼腰

12歲妹坐29F天台　絕望跳下當場亡

安以軒「沒想到一年一個」宣布：封肚！

即／iPhone 12「5色曝光」　外框致敬四代

24小時通水管「喊價1萬5」！人夫1句話他秒降價

更多

最夯影音

更多
曾痛失愛女...半年後獲給超大驚喜 她「再次懷孕」夫淚：寶貝回家了

曾痛失愛女...半年後獲給超大驚喜 她「再次懷孕」夫淚：寶貝回家了
陳小春「為老婆做麻油雞」結果沒熟！　應采兒一吃秒吐：他想要弄死我ＸＤ

陳小春「為老婆做麻油雞」結果沒熟！　應采兒一吃秒吐：他想要弄死我ＸＤ

比利自由式速度超快「選秀墊底→MVP」　夏和熙「腳抽筋照游」先問：妝還好嗎？

比利自由式速度超快「選秀墊底→MVP」　夏和熙「腳抽筋照游」先問：妝還好嗎？

土城浪貓遭輾壓...警奮力救援　口對口CPR持續20分鐘！網讚翻

土城浪貓遭輾壓...警奮力救援　口對口CPR持續20分鐘！網讚翻

「南鐵地下化」突襲強拆抗爭戶！白髮母屋內哭喊、學生遭警架離

「南鐵地下化」突襲強拆抗爭戶！白髮母屋內哭喊、學生遭警架離

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

最終出清 只到10月底！

最終出清 只到10月底！

東森寵物雲商城改版前最後出清！超過300項寵物用品等你撿便宜，絕對不能再錯過！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面