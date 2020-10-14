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曼谷民眾集結「三指手勢」抗爭　泰國反政府學運再上街頭

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▲▼曼谷反政府示威民眾再次上街頭。（圖／路透）

▲曼谷反政府示威民眾再次上街頭。（圖／路透）

文／中央社

泰國今天有超過一千名示威群眾聚集在首都曼谷，準備發起民主集會活動。由於泰國警方昨天才逮捕21名抗議人士，情勢已陷入高度緊張。

泰國從7月以來掀起示威浪潮，抗議群眾呼籲徹底改革政府，並要求泰國總理帕拉育（Prayut Chan-o-cha）辭職下台，有些人甚至要求改革泰國王室。

載有泰國國王和王后的車隊預計會在今天下午經過曼谷民主紀念碑（Democracy Monument），著名的抗議人士、要求王室改革關鍵人物之一的安農（Anon Numpa）呼籲聚集在這裡的抗議群眾保持冷靜和尊重。

他說：「對方會有挑釁，所以請相信我，我們不想和任何人發生衝突。當王室車隊抵達時，不要罵髒話。」

昨天有抗議民眾臨時在曼谷民主紀念碑舉行集會，由於警方試圖為泰國國王瓦吉拉隆功（King Maha Vajiralongkorn）車隊淨空這個區域，因此引發警民衝突，警方逮捕21名「不合作」的抗議人士。

當時王室車隊駛過民主紀念碑時，剩下的數十名抗議者舉起3指行禮，這是他們從電影「飢餓遊戲」（Hunger Games）中借用的手勢。

曼谷警方表示，截至今天上午10時，1000多名抗議者再次聚集民主紀念碑，警方部署約1萬4000名員警控制情勢。

今天的示威是為了紀念1973年泰國學運10月14日事件47週年，當時學生抗議泰國軍事獨裁政府卻引來軍方鎮壓，事件造成77人死亡。

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