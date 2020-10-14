北市黑幫打架！警通報變「推擠」　20人「夜店格鬥」迄今未逮1人

▲大安警方近期將清轄內酒店夜店等特種行業，希望能遏止聚眾鬥毆案件再度發生。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

台北市大安區知名夜店OMNI 11日凌晨4點發生兩幫團夥在店內大打出手案件，雖然轄區大安警方在該店樓下布置警力戒備，但現場2名警力獲報後上樓，根本無力制止舞池內多達2-30人的互毆衝突，警員只能在場用辣椒水壓制大打出手的失序酒客，苦候後續支援的快打部隊到場；行政院長蘇貞昌上任後曾多次為全台各地黑幫聚眾鬥毆事件震怒，但大安警方迄今尚未逮捕這起群毆案涉案犯嫌。對此，大安警方也做出回應。

▲大安警方近期將清轄內酒店夜店等特種行業，希望能遏止聚眾鬥毆案件再度發生。（圖／記者張君豪翻攝）

知情警員透露，大安警方通報該案為「舞池內有酒客推擠」但實情是該店內有外省掛幫派背景的小弟在包廂飲酒作樂，兩幫人馬因為敬酒問題爆發口角衝突，接著雙方就在店內大打出手，頓時拳腳酒瓶齊飛。

當時在樓下執行深夜守望的大安分局2名警員上樓查看，看到大約有2-30人在舞池內大打出手，甚至還有黑幫分子敲碎酒瓶拿來當武器攻擊對方，鬥毆過程中造成1名民眾臉部被劃傷送醫，但因鬥毆人數太多，2名警員只能噴灑辣椒水壓制，並與店內保安合作慢慢把動手的兩幫人馬區隔開。

大安區知名夜店發生黑幫鬥毆，據知情警員私下透露，動手的兩邊人馬都是混跡東區的外省掛幫派小弟，但這起聚眾鬥毆案件發生迄今，卻未聽聞大安警分局有後續偵辦動作，警方11日表示將循線查訪並調閱監視器追兇，但迄今尚未有任何涉及該夜店鬥毆案的黑幫分子落網。

特別的是，行政院長去年才大動肝火，通令只要再發生黑幫鬥毆案件，地方警政首長就下台，警政署去年底也針對群眾鬥毆修法，明訂把「公然聚眾」改成「在公共場所、公眾得出入場所聚集3人以上」把構成要件修訂明確，便於警方執法取締。

但這件夜店聚眾鬥毆案件，警方除了訪談傷者及帶回一名酗酒泥醉、有出手參與鬥毆的周姓男子外，迄今沒有任何涉案人被緝捕歸案，不免讓人聯想是否警方深恐坐實黑幫鬥毆案件發生，影響長官未來官運，不免有大事化小事之嫌。

對此大安警方回應，表示目前警方已調閱店內各角度監視器，目前鎖定約8名參與鬥毆的犯嫌，警方表示將會從重依刑法修正新制「聚眾鬥毆」罪嫌展開調查，而針對該夜店發生群眾鬥毆事件，大安警方也規畫深夜擴大臨檢勤務，針對轄內易發生衝突的特種營業場所進行大規模掃蕩，也有信心會在短期內迅速破案。

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