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慧眼看天下／全球旅遊景點台灣勇奪遊客最想去第一名

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2020年新冠肺炎挾著『全球性』與『無法預期』兩個重要關鍵點襲擊全球，它所掀起的疫情大海嘯，使得全球觀光產業成為第一排受災戶。
根據聯合國的研究指出，新冠疫情引發的旅行禁令，將導致全球旅遊業營收預估損失，至少 1.2 兆美元，若狀況持續到 2021年，損失可能會超過3.3兆美元。
同時聯合國世界觀光組織提出警訊，世界觀光的復甦至少需要兩年半到四年的時間。
至於新冠肺炎疫情不僅重創觀光產業，連帶也直接影響一個國家的命運，位在澳洲西部內陸的「赫特河公國」，成為全球疫情爆發後，第一個亡國的國家。
這個常駐人口不到30人的「微型國中國」，今年4月才剛慶祝建國50年，如今卻因為疫情的影響，少了每年約4萬名的觀光遊客，收入銳減，還不了積欠澳洲的土地稅金，只好宣布解散，全體國民回歸澳洲。
然而不只觀光產業受到威脅，連動物園也是這波疫情下的重災戶，少了門票收入，不少動物園都面臨倒閉危機，在德國甚至傳出有動物園，被迫列出殘忍的死亡名單，安樂死部分動物好餵飽園區內的獅子、老虎。
根據聯合國世界旅遊組織估計，國際旅遊規模將年減80%，就會造成至少100萬個就業人口會受到威脅。
而新冠肺炎讓全球旅遊業陷入停擺，對許多國家來說，恢復旅行，就是恢復經濟命脈。
但如何兼顧經濟與健康，是各地區首長相當煩惱的事，在開放與鎖國的天秤之間，夏威夷宣布，從10月15號起，旅客只要提供72小時內新冠肺炎病毒檢測的陰性證明，就可以不用隔離14天。
至於全球因為旅行禁令而經濟受創嚴重第二名的國家泰國，為了拯救觀光業，也準備在10月開放約300名的外國觀光客入境90天，所有入境觀光客須先隔離14天。如果頭一個月沒發現確診病例，政府有可能把隔離期間縮短為7天。
放眼全球，台灣的疫情相對平緩，讓國際社會嘖嘖稱奇，根據旅遊網站Agoda近期針對全球十大旅遊景點調查，台灣勇奪『2020疫情爆發後旅客出遊心願清單』全球第一名的寶座，令人相當欣喜。

▲▼2020疫情爆發後旅客出遊心願清單

▲2020疫情爆發後旅客出遊心願清單

疫起說新聞：新冠肺炎疫情重擊旅遊、觀光、航空業 時序進入秋季 全球"疫後休閒"產業實況全方位報導

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關於《慧眼看天下》

東北亞情勢、中美角力戰，國際發展瞬息萬變，而中國大陸政經情勢、經貿發展，也牽動兩岸的未來。《ETtoday新聞雲》推出國際視野節目《慧眼看天下》，由資深媒體人黃寶慧擔任主持人。

資深媒體人黃寶慧，曾採訪美國前總統老布希、柯林頓、新加坡建國總理李光耀，以及菲律賓前總統羅慕斯，還有馬來西亞總理馬哈迪等重要國際領袖，這樣的經歷，在台灣是唯一一人，而《慧眼看天下》，就是以如此宏觀的國際視野，寬廣的思維角度，帶您掌握國際，剖析兩岸情勢。

節目內容包括國際重要新聞解讀，世界財經脈動，大陸發展趨勢；同時也邀請重量級學者專家面對面訪談。《ETtoday新聞雲》新聞節目中心資深團隊製作—《慧眼看天下》台灣時間每周六晚間9點至10點，在《ETtoday新聞雲》的官網、新聞雲、筋斗雲、播吧等臉書粉絲頁、東森新聞雲APP、ETtoday新聞雲Youtube頻道線上同步播出，敬請鎖定。

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