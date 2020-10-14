包養女炫富！分享「釣爹」密技...網嘖嘖認：這不是人人都「能幹」的活

▲甜心寶貝常在抖音炫耀奢侈生活。（圖／翻攝自抖音／@greeneyedbby）



實習記者劉雪兒／綜合報導

國外抖音社群「甜心寶貝」（SugarBabies）累積2億多瀏覽次數，內容主要由美國、加拿大年輕女性分享被包養的生活，炫耀「乾爹」送的奢侈品，其中還包括奔馳、愛馬仕、珠寶等，甚至還大方與網友們分享「釣爹」的秘訣，讓對方願意為妳掏錢。

根據《每日郵報》報導，這些甜心寶貝分享說，必須要找到自己的利基市場（niche），不要使用真名，並假裝已經擁有了想要的生活方式，而簡介需要簡單明瞭，但不要太無聊，最重要的事描述出你想要的理想約會，還要展露出妳的個性，並在符合大眾的審美觀的條件之下，間接反映出所尋找的「乾爹」類型。

▲乾爹送奔馳。（圖／翻攝自抖音／@margaretsurette）



不過，基於安全考量，不建議告訴對方太多訊息，要不然以後聊天時，就沒有話題可以聊了。此外，甜心寶貝們還說，當談到錢時候，不要浪費時間，而是直接了當的告訴對方需要的數額，還有交換條件，且對於年長男性不要太挑剔，決定好第一次約會的價碼，然後盡可能與所有潛在的乾爹保持聯繫，主動出擊而不是等對方來找你。

▲▼乾爹送機票去旅行及大把鈔票。（圖／翻攝自抖音／@theonlybrianna）



對於被包養不用為明天而憂慮的生活，並不是所有人都嚮往的。有網友們認為，「並不欣賞這樣的生活方式」、「就算要過精緻的生活，也要靠自己本事賺來」、「這些高級女郎最好在年華逝去前多存點老本」、「我寧願好好上大學，讓父母為我的學歷感到驕傲」。不過也有網友認為，這不是人人都「能幹的活」，要過這樣的生活，首先必須捨棄尊嚴。