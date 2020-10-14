習近平「十四五」前夕3度新南巡　BBC：視察必選在中國經濟困境時

▲習近平出席深圳經濟特區成立40周年活動。（圖／視覺中國）

記者張寧倢／綜合報導

中國國家主席習近平近日出席了14日的深圳經濟特區40周年慶祝活動，形容深圳是大灣區建設的重要引擎。外媒報導，習近平就任以來的3次「新南巡」都選在中國面臨棘手的局面之際，但這次正逢「十四五」前夕，與前兩次視察相比，除了更受關注外，也被外界解讀為試圖從疫情帶來的打擊中復甦。

根據英國廣播公司（BBC）中文網報導，2012年習近平成為中共最高領導人，當時出現了中國經濟「硬著陸」甚至「崩潰論」的議論，要求經濟與政治改革更加自由開放的聲音不斷，習近平12月前往廣東4座城市考察，官媒普遍將這次視察稱作「改革開放再出發的號召」，由於與鄧小平南巡路線類似，被稱作「新南巡」。

▲深圳14日舉行經濟特區40週年慶祝活動。（圖／視覺中國）

報導指出，2018年習近平時隔6年再度南下廣東，當年正值中國「改革開放」40周年，經全國人大修憲取得了終身連任依據的決定引發他成為「獨裁者」的指責，又發生中美貿易戰，極大挫傷經濟藍圖。分析人士當時認為，習近平是為了提振內外對中國經濟的信心，然而這並沒有緩解貿易戰帶來的衝擊，還出現了愈發複雜的挑戰。

▲習近平日前在廣東汕頭視察。（圖／翻攝新華社）

報導認為，2020年面臨更多困境，首先是年初在中國最先被發現的新冠病毒擴散至全球，為國際形象帶來重創，以及中美貿易戰升級成為各領域的衝突，國際上對於「新冷戰」的議論不斷，連外交部長王毅也坦承，中美關係正面臨建交以來「最嚴峻的局面」。

報導提到，香港方面，因為2019年特區政府強推《逃犯條例》爆發大規模示威以來的嚴重政治風波，促使中共當局2020年在香港實施《國安法》，被西方主要國家普遍譴責破壞「一國兩制」。

報導稱，內憂外患下，又正值預計制訂中國國民經濟「十四五」規劃和2035年遠景規劃的中共19屆五中全會召開前夕，讓2020年的「新南巡」備受關注。習近平14日表示，深圳經濟特區40年改革開放實踐積累了10點寶貴經驗，其一是必須全面貫徹「一國兩制」基本方針，促進內地與港澳融合發展。

▲習近平於廣東考察時與民眾打招呼。（圖／新華社）

對此，香港時事評論員劉銳紹向BBC中文表示，「北京的意圖很明顯，如果深圳有能力，最終是想取代香港，但每年引進的外資有六成至七成是經香港引進，這情況暫時沒法改變。但香港自己本身的實力，在港府和北京摧殘下正在減弱，如果這樣發展下去，就算沒有大陸其他城市去競爭，香港也會慢慢衰敗。」