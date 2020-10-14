快訊／中華電iPhone 12預約萬人瘋搶　128GB最夯、黑色藍色最搶手

▲iPhone 12外型回歸經典iPhone 4設計。（圖／翻攝蘋果官網）

記者余弦妙／台北報導

中華電信今(14)日宣布下午3點起，開放iPhone 12、iPhone 12 Pro限量網路預約活動，開放預約時發現，官網卡住跑不動，中華電信表示，今天下午3點開放官網限量預約iPhone 12全機型，45分鐘內預約額滿，從系統監測，中華電信官網3點開放預約果迷即蜂擁上線，瞬間即刻破萬人搶進，在網路穩定運作下，即刻額滿。

依中華電信官網預約統計，以價格親民的iPhone 12為最多，高達6成5的客戶預約，其中以容量128G為最多，並以蘋果今年推出的新色「藍色」及經典色「黑色」最受果粉青睞。

而深受鐵粉喜愛的頂規旗艦新機iPhone 12 Pro及iPhone 12 Pro Max預約量近3成，以容量256G最多，亦如所料，蘋果今年推出的新色「太平洋藍」人氣爆棚，證明2020 Apple推出的iPhone 12Pro系列較往年的新色更受到消費者喜愛。

iPhone 12、iPhone 12 Pro兩款新機將於109年10月23日上午8點，在全台500餘間指定服務據點及中華電信網路門市正式開賣。