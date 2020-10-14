北韓「金正恩大學」首曝光！專家推測：培養國防尖端科技人才

▲金正恩10日出席75週年黨慶閱兵大典。（圖／路透社）



記者王佩翊／綜合報導

北韓勞動黨10日迎來建黨75週年紀念日，當局更是為此舉辦盛大的閱兵儀式，然而一支軍校縱隊則意外吸引外界目光。除了北韓人民軍與社會安全軍之外，10日當天有一支來自「金正恩國防綜合大學」的軍校縱隊走過操場，而這也是這間以領導人金正恩命名的學校，首度曝光於鏡頭前。

根據《韓聯社》報導，為了鞏固金氏王朝的白頭山血統，北韓向來有以領導人之名替軍校命名的習慣， 包含分別由金正恩祖父與父親命名的金日成軍事綜合大學、金正日軍政大學。外界分析，金日成軍事綜合大學主要是培養普通軍官，而「軍事指揮官搖籃」稱號的金正日軍政大學則負責培養少數的高級軍官。

▲北韓向來有以領導人大名替軍校命名的習俗。（圖／達志影像／美聯社）



金正恩2012年上任後，專心致志發展核武、洲際彈道導彈等戰略武器，因此外界研判，「金正恩國防綜合大學」可能是專門用來培養國防尖端科技人才的軍事學校。專家猜測，該校有可能是由平安北道江界的國防大學與平壤郊區的美林國防大學共同擴編而成的綜合大學。

勞動黨75週年黨慶大典上，來自金正日軍政大學的隊伍首度現身閱兵儀式，此外還有北韓人民軍、社會安全軍以及首度正式現身的金正恩國防綜合大學。