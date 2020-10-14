產權糾紛開大絕！怪手、小山貓半夜強拆新店社區警衛亭

▲新店社區因產權糾紛，小山貓、怪手半夜強拆警衛亭。（圖／記者游宗樺翻攝）



記者陳豐德／新北報導

新北市新店的「黎明清境」因為產權糾紛問題，日前持有部分產權的葉男（77歲）與住戶鬧上法院，社區大門警衛亭產權為管委會所有，但卻影響到葉男的重機具進出；不料10日凌晨突然有約30人出現在社區門口，駕駛小山貓、挖土機強拆警衛亭，讓住戶氣得報警提告，訊後依照毀損、妨害自由、恐嚇及強制等罪嫌將相關人等函送偵辦。

據了解，該社區建商當初承諾社區蓋好後，會無條件將包含警衛亭在內的部分公設送給管委會，但日前因為建商的債務問題，將社區內部分土地轉讓給葉男，葉男想另蓋房子，卻發現社區門口的警衛亭蓋在道路中央，造成重型機具無法進出，半年前就想強拆而鬧上法院，法官經審理後判葉男敗訴，並且應該修復警衛亭。

不料葉男心有不甘，委託黃姓男子（45歲）處理警衛亭，黃男再委託洪姓男子（4２歲）擔任現場負責人，聘請謝姓男子（41歲）駕駛怪手、廖姓男子（26歲）駕駛小山貓，在10日凌晨1時突襲拆除警衛亭，涉嫌恐嚇完警衛後就將警衛亭拆除，社區接到消息隨即趕往，與洪男等人爆發衝突。

警方接獲消息趕抵後，拆除作業才停止，葉男向警方表示警衛亭是「違建」，自己有權利處理地上物，而社區主委鄭姓男子仍提告毀損、妨礙自由、恐嚇、強制罪等罪嫌，訊後將相關人等函送偵辦。

▼警衛亭一半的牆面已經不見。。（圖／記者游宗樺翻攝）



▼警方獲報到場。（圖／記者游宗樺翻攝）



▼怪手直接開到社區門口。（圖／記者游宗樺翻攝）



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