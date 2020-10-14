「出租女友」變正牌！櫻花妹日久生情戀上「乾爹」打算結婚

▲「出租男友／女友」服務的商業模式興起。（圖／pixabay）



實習記者周依儒／綜合報導

網路普及後人與人的互動都透過社群網站，於是寂寞的人便增多了，商家嗅出曠男怨女的商業生機，順勢推出「出租男友／女友」服務，不過這樣類似「包養」的行為也讓不少女孩子淪陷其中。日本有一位女孩原本靠著當「出租女友」作為經濟來源，但沒想到和租客長期相處下來日久生情，從「出租女友」變「真女友」，甚至還論及婚嫁。

綜合日媒報導，日本晚間節目「カンニング竹山の土曜The NIGHT」，日前邀請熟悉「出租情人」模式的戀愛作家妹尾由香（妹尾ユウカ），妹尾在節目中指出，現在日本已經有越來越多的年輕女性投入到這樣的商業模式中，通常也會將租客稱為「爸爸」、「乾爹」。

▲出租女友的基本工作就是陪乾爹吃飯、約會。（圖／pixabay）



妹尾表示，這些乾爹在每個月都會給零用錢，且也可能在見過面後再調整零用錢金額，而出租女友的工作大部分就是陪這些乾爹吃飯、約會，有時也會發生肉體關係。妹尾透露，通常在這樣的關係下，一開始都只有男生會有愛的感覺，但隨著關係慢慢發展，似乎很多女生也會感到愛情萌芽，日久生情、成功變「正牌女友」的案例真的不少，還曾經有女生向她表示自己要和乾爹結婚了。

不過妹尾也提到，當「出租女友」雖然能讓自己有份穩定收入，且比起打零工也賺得更快更多，但如果以後真的遇到想一起走下去的人，乾爹的存在可能就會變成一個大麻煩。

▼正妹作家妹尾由香

