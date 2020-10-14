大法官機警避答！聽證會提「總統選舉爭議」　巴瑞特未承諾迴避

▲美國總統川普欽點的大法官人選巴瑞特（Amy Coney Barrett）。（圖／路透）



文／中央社

美國最高法院大法官提名人巴瑞特今天表示，自己並未針對歐記健保存廢或大選相關議題向白宮做出過任何保證；至於墮胎與同性婚姻合法化等劃時代裁決是否合宜，她則不願表態。

48歲的保守派聯邦上訴法院法官巴瑞特（Amy Coney Barrett），9月26日獲總統川普提名，遞補因胰臟癌併發症逝世的美國自由派大法官金斯柏格（Ruth Bader Ginsburg）遺缺。美國聯邦參議院司法委員會本月12日舉行4天聽證，為月底全院表決前的關鍵步驟。

11月歐記健保違憲案 不表明是否迴避

路透社和全國公共電台（NPR）報導，巴瑞特在第2天聽證會面對多位民主黨議員提問時，並未直接回答幾個尖銳問題，包括是否迴避11月10日展開的歐記健保違憲案，或是否參與定奪任何11月3日總統大選引發的爭議。

2010年通過的歐記健保正式名稱為「病患保護與平價醫療法」（Patient Protection and Affordable Care Act），由於川普與共和黨人一直想要予以廢除，且巴瑞特2017年曾批評過首席大法官羅伯茲（John Roberts）替歐記健保護航的裁決，民主黨人憂心巴瑞特當上大法官後將投下關鍵一票，取消對民眾帶病投保的保障。

巴瑞特在聽證會上說：「我來到這裡不是要摧毀平價醫療法，我來這裡是要執行法律、遵守法治。」

她表示，自己雖曾公開批評羅伯茲的裁決，但當初她的批評與羅伯茲在歐記健保強制人民納保、財源屬稅收方面的見解有關，而這次11月歐記健保違憲案則與此法個別有效性（severability）有關，兩者並不相同。

總統選舉若有爭議 未向白宮保證如何裁決

川普要求由他共和黨同僚把持的參院，於11月3日總統大選前通過大法官人事案，補齊院內9位大法官。民主黨擔心川普這麼做是為了要確保大選若引發爭議，最高法院會做出對他有利的判決。

對此，巴瑞特說，白宮沒有人要求她保證將如何裁定選舉結果或任何議題。

由於任命聽證會非常接近選舉，加上川普曾對相關議題發表評論，巴瑞特不願承諾將迴避政治性案件，說關於公正性的問題，她將遵守法規，由司法最後決定。

這場馬拉松聽證中，民主黨人士雖連珠炮的對巴瑞特提問，但語調尊重；巴瑞特也從頭到尾心平氣和，但機警避答關於墮胎、LGBT（同性戀、雙性戀、跨性別者）權利、槍枝管制與投票權的問題。

羅訴韋德案讓墮胎合法化 非絕對不能推翻

墮胎權倡議者擔憂，巴瑞特這位虔誠天主教徒、宗教保守派最滿意的人選若當上大法官，1973年讓全美墮胎合法化的「羅訴韋德案」（Roe vs. Wade）恐被她關鍵一票給推翻。

巴瑞特雖說在衡量是否推翻判例時會納入各項因素，但也說羅訴韋德案並非絕對不可能推翻的「超級判例」。

同性婚合法化判決 巴瑞特稱沒有政治主張

針對2015年促使美國全境同性婚姻合法化的「奧貝格費爾訴霍吉斯案」（Obergefell v. Hodges），巴瑞特說：「我沒有特別主張。」

「但我想要表明，我從未因為性向偏好而歧視他人，我不會因為性向偏好而歧視別人。」

由於共和黨在參議院握有53比47的席次優勢，巴瑞特的任命案幾乎確定可以通過，一旦過關，保守派在最高法院的優勢擴大為6比3。

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