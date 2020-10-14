央視狂播「台籍共諜」竊密案　路透：施壓台灣新招

▲失蹤逾1年的屏東縣枋寮鄉顧問李孟居遭捕畫面曝光。（圖／翻攝央視）



記者張方瑀／編譯

大陸官媒《央視》節目《焦點訪談》在10日國慶後，一連三天報導台灣間諜竊密案；《人民日報》也在14日發文指出，破獲的台諜案件的數量在2年來從百餘起，上升至數百起。《路透社》則認為，這是中國大陸對台施壓的新戰線。

大陸官媒《央視》從11日晚間開始，在電視節目中撥放一系列在中國大陸境內活動且承認罪刑的台籍間諜拘捕畫面；電視台稱，在「2020迅雷行動」共破獲數百起台灣間諜竊密案件，打掉多個台灣間諜情報機關建立的情報網絡。官媒《環球時報》則表示，這是對「台灣分裂勢力」的警告。

《路透社》14日在報導中指出，這是中國大陸對台施壓的新戰線，台灣方面指責北京當局此舉就是圈套，也是讓台灣民眾害怕訪問中國大陸的原因之一。

行政院長蘇貞昌12日受訪時表示，中國大陸是在毀謗並製造恐慌，台灣已經有很長一段時間沒有進行間諜活動，台灣沒有必要也不需要這樣做，「中國是一個威權國家，總是進行這種滲透和破壞，所以它認為其他人也這樣做，他們不知道台灣多年來一直都是民主和開放的。」

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