地球暖化殺死大堡礁　影響世界5億人口

實習記者劉佩婷／綜合報導

最新的研究顯示，澳洲大堡礁白化情形持續惡化，科學家指出，在過去25年中，大堡礁有超過一半的珊瑚死亡，國家遺產遭受到嚴重威脅。因應氣候變遷，許多專家成立保護大堡礁的組織，但地球暖化速度超越預估值，人為的保育計畫根本不及珊瑚白化的速度。

大堡礁為世界最大最長的珊瑚礁群，由數十億隻微小的珊瑚蟲所建構成的，約有2,900個獨立礁石以及900個大小島嶼，因海岸景觀獨特、生物的多樣性、豐富的海底生態，形成了知名的觀光勝地，也因此被CNN選為世界的七大自然奇觀之一。報導指出，長2300公里的大堡礁，每年為澳洲經濟帶來40億澳幣（約新台幣823億元）的觀光收入。

▲澳洲大堡礁。（圖／昆士蘭台灣官方旅遊網站提供）



珊瑚白化是珊瑚對於逆境的生理反應（就像人們生病一樣），當逆境消除後，珊瑚會逐漸回復生理機能，體內的共生藻密度也會升高而重新有顏色。但是當逆境持續跨越珊瑚可以忍受的臨界值，珊瑚將陸續大量死亡。研究人員顯示，比較大的物種，例如分支和表形珊瑚，受到的影響最為嚴重，礁石的最北端幾乎全部消失，《皇家學會學報》表示，自1990年後，澳洲東北海岸外的一片大礁石上，各種規模的珊瑚的下降速度驚為天人。

若珊瑚白化的狀況持續不斷，專業人士指出，大堡礁的復原能力和過去相比，受到嚴重損害，除非各國都遵守《巴黎協議》的規範，否則珊瑚礁將會持續死亡，最快能夠復育的珊瑚礁至少也要10年。

▼大堡礁珊瑚白化綿延1500公里。（圖／路透社）



地球暖化、海洋汙染、漁業、棘冠海星等是危害大堡礁生態的主要因素，美國國家科學院表示，從1985年來，大堡礁已經因為上述危害因素損失了超過一半的珊瑚礁，其中三分之二的損失是發生在1998年以後，2016年全球白熱化事件，造成澳洲中北部百分之四十的珊瑚礁全數死亡。

根據2015年世界野生生物基金委指出，全球珊瑚礁的保育價值高達一兆美元，每年可產生3,000到4,000億美元的漁業、觀光與醫藥等產值，直接影響超過5億人每天的生活。