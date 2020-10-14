川普日砸2300萬元！灑錢買搖擺州臉書廣告　強壓拜登急拉選票





▲ 美國總統川普。（圖／路透）

文／中央社華盛頓13日綜合外電報導

大家都知道美國民主黨候選人拜登民調領先共和黨對手川普，大家卻不知道，拜登之前還有個地方贏川普，那就是8月到9月中旬，他靠龐大金援強打戰場州臉書廣告，川普相形見絀。

但根據「華盛頓郵報」報導，川普團隊眼見苗頭不對，近來也大幅增加戰場州宣傳支出，10月起日砸79萬4000美元（約新台幣2382萬元）在搖擺州狂打臉書（FB）廣告，試圖說服心意未決的選民並激發基本盤。

同一時期，拜登（Joe Biden）的戰場州廣告支出，則約每天62萬1000美元。

這是由紐約大學線上政治透明計畫（New York University Online Political Transparency Project）為「華盛頓郵報」分析臉書平台廣告數據，所得出的結果。分析著重觀察主打搖擺州的付費廣告，全國性募款等更廣泛訴求的廣告不在分析之列。分析也顯示，兩方陣營都鎖定年長者和西語裔族群。

兩方陣營在關鍵州一決高下，川普最近提高了佛州臉書廣告預算，拜登則在賓州大幅加碼。

9月中旬左右，拜登團隊開始靠著民主黨金主源源不絕的金援，在川普2016年勝出的多個州狂打臉書廣告。在過去深紅（共和黨鐵票）的喬治亞州，拜登日砸3萬美元，但川普團隊見狀也不甘示弱，現在每天在喬治亞州花費約6萬美元。

在上屆他以超過5個百分點勝出的愛阿華和俄亥俄等州，川普似已落居守勢，因此近來頻頻砸錢打廣告，儘管臉書數據顯示拜登主力並不在此。

在2016年以些微差距落敗的明尼蘇達和內華達州，川普也打了一些廣告，但在曾為搖擺州的新罕布什爾，拜登和川普似乎都沒花太多心力。

在臉書定向廣告方面，兩陣營都是大灑銀彈，但在電視廣告方面，拜登花費仍持續高於現金較為窘迫的川普。

電視廣告較昂貴，但較不具鎖定性，臉書優勢則是可透過民眾關心的特定議題鎖定特定選民，比方說，可狂打醫療照護議題轟炸心意未決的年長選民。

今年最熱的選戰話題就是新冠肺炎疫情，在佛州與德州等州，拜登推出西班牙語廣告宣傳抗疫計畫，訴求顯然是染疫人數偏多的西語裔。川普廣告則打包票疫苗即將問世，還盛讚他的防疫表現。

主打臉書是川普上屆意外勝選的關鍵，但今年拜登早了幾個月開跑鎖定搖擺州選民，才逼得川普現在不得不緊急加碼亡羊補牢。