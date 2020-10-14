持槍「搶潮服店」！3歹徒威脅爆頭　霸氣老闆下秒掏槍「全殲滅」

實習記者劉雪兒／綜合報導

巴西聖保羅（Sao Paulo, Brazil ）日前發生一起搶劫案。3名戴著口罩的歹徒走進潮服店，其中一名歹徒突然掏槍舉向老闆，另外兩名則在後方掩護，沒想到老闆迅速從口袋掏出手槍，一口氣槍斃所有的歹徒。目前案子已初步判斷為搶劫未遂，至於老闆會不會因此被判罪，仍需要等待調查結果。

根據《每日郵報》報導，事件發生於本月7日，案發當時，3名戴著口罩的歹徒先是走進潮服店，假裝在挑選服飾，隨後其中身穿黑白線條長袖的歹徒突然掏槍，威脅老闆交出值錢的財物，否則就開槍。不過，出乎意料的是，老闆沒有因此屈服，而是一臉淡定的一步步逼近，絲毫不畏懼被爆頭的可能，且迅速的從口袋掏出手槍，下秒對著3位歹徒進行掃射，而一開始站在櫃檯的店員則是嚇得半死，趕緊躲在櫃台底下。

據報導，歹徒們見老闆不受威脅，還朝他們開槍，只好放棄搶劫，趕緊逃跑，不過老闆過人的槍法，還是擊中了他們。警方表示，2名歹徒當場身亡，而另1名則受了嚴重的牆上，重倒在地上，倒彈不得，最後因錯過黃金搶救時間而身亡。

警方進一步指出，老闆事後持槍逃走，幸好後來有聯繫上，且一直堅持自己是出於自衛而開槍，再加上有監視哭和店員佐證，所以案子已被初步認定為搶劫未遂，隨後又發生了殺人案，儘管還不確定是否會起訴老闆，但案子目前還仍在調查進行。