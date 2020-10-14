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巴勒斯坦「孝子守母照」驚人後續　聯合親人集體偷運母親遺體

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▲▼母親確診新冠肺炎而住院，孝順的兒子每晚爬窗守候，該照片感動許多人。（圖／翻攝自推特／聯合國常駐代表Mohamad Safa）

▲母親確診新冠肺炎而住院，孝順的兒子每晚爬窗守候，該照片感動許多人。（圖／翻攝自推特／聯合國常駐代表Mohamad Safa）

實習記者蔡岱樺／綜合報導

全球新冠肺炎疫情依舊嚴峻。巴勒斯坦一名老婦人幾個月前因確診而住進加護病房，她30歲的兒子堅持爬上病房外的窗台，每晚癡癡守候，照片一曝光使他成為全球焦點，而這個感人故事近日也有了驚人後續。吉哈德在母親過世後遵從其遺願，將遺體偷偷從醫院運出來安葬。

據《NBC》報導，吉哈德（Jihad Al Suwaiti）的媽媽在今年7月時不幸因新冠肺炎離開人世，因疫情的緣故，醫院不允許家屬將遺體帶走，於是孝順的吉哈德實行了一個計劃，他聯合兄弟、侄子和朋友到醫院偷偷將遺體運出來，並乘坐七輛不同的汽車，目的是分散和混淆追趕兄弟倆的救護車司機。吉哈德說，救護車司機不知道是哪輛車載著遺體，而兄弟倆成功地將他們的母親帶回了家鄉拜特•阿瓦（Beit Awwa）。

醫院主任向媒體證實，她的孩子之所以劫屍是因為不希望母親的屍體被塑料包裹。穆斯林的傳統認為，死者應該被包裹在白色的裹屍布中，並盡快埋葬。由於今年早些時候，官方頒布了處理死於冠狀病毒的新法令，死者屍體將無法被洗淨和裹屍布，而是被掩埋在塑料袋中。

吉哈德回憶母親對自己說過，「如果我因這種疾病（新冠肺炎）而死，就不要把我葬在塑料袋裡！」吉哈德表示，「我用自己的雙手抱著她，挖她的墳墓，按照她要求的方式將她埋葬。」直至今日，吉哈德還沒有因違反法律和使他人處於危險之中而受到制裁。

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