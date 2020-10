巴勒斯坦「孝子守母照」驚人後續　聯合親人集體偷運母親遺體

▲母親確診新冠肺炎而住院,孝順的兒子每晚爬窗守候,該照片感動許多人。(圖/翻攝自推特/聯合國常駐代表Mohamad Safa)

實習記者蔡岱樺/綜合報導

全球新冠肺炎疫情依舊嚴峻。巴勒斯坦一名老婦人幾個月前因確診而住進加護病房,她30歲的兒子堅持爬上病房外的窗台,每晚癡癡守候,照片一曝光使他成為全球焦點,而這個感人故事近日也有了驚人後續。吉哈德在母親過世後遵從其遺願,將遺體偷偷從醫院運出來安葬。

據《NBC》報導,吉哈德(Jihad Al Suwaiti)的媽媽在今年7月時不幸因新冠肺炎離開人世,因疫情的緣故,醫院不允許家屬將遺體帶走,於是孝順的吉哈德實行了一個計劃,他聯合兄弟、侄子和朋友到醫院偷偷將遺體運出來,並乘坐七輛不同的汽車,目的是分散和混淆追趕兄弟倆的救護車司機。吉哈德說,救護車司機不知道是哪輛車載著遺體,而兄弟倆成功地將他們的母親帶回了家鄉拜特•阿瓦(Beit Awwa)。

醫院主任向媒體證實,她的孩子之所以劫屍是因為不希望母親的屍體被塑料包裹。穆斯林的傳統認為,死者應該被包裹在白色的裹屍布中,並盡快埋葬。由於今年早些時候,官方頒布了處理死於冠狀病毒的新法令,死者屍體將無法被洗淨和裹屍布,而是被掩埋在塑料袋中。

吉哈德回憶母親對自己說過,「如果我因這種疾病(新冠肺炎)而死,就不要把我葬在塑料袋裡!」吉哈德表示,「我用自己的雙手抱著她,挖她的墳墓,按照她要求的方式將她埋葬。」直至今日,吉哈德還沒有因違反法律和使他人處於危險之中而受到制裁。

The son of a Palestinian woman who was infected with COVID-19 climbed up to her hospital room to sit and see his mother every night until she passed away. pic.twitter.com/31wCCNYPbs