　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

五大電信iPhone 12預購時間一次看　台灣大與蘋果官方同步預購

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

記者余弦妙／台北報導

蘋果最新iPhone 12全系列於台灣時間10月14日凌晨正式發表，國內五大電信業者，中華電信、遠傳電信、台灣大哥大、台灣之星接力公布預購時間。

▲▼ iPhone 12（圖／翻攝蘋果官網）

▲ iPhone 12。（圖／翻攝蘋果官網）

台灣大哥大

時間：10月16日晚上8點起台灣大全通路開放iPhone 12 與12 Pro預購。因預購尚未開始，目前公司沒有提供網址連結。

中華電信

時間：14日（周三）下午3點起開放預約

內容：中華電信宣布14日下午3點起，開放iPhone 12、iPhone 12 Pro限量網路預約活動，同時宣布iPhone 12、iPhone 12 Pro兩款新機將於109年10月23日上午8點，在全台500餘間指定服務據點及中華電信網路門市正式開賣。

遠傳電信

時間：23日在全台開賣iPhone 12/ iPhone 12 Pro，遠傳網路門市將於今日上午11點起開放iPhone 12全系列線上預約登記

內容：用戶只要於網路門市登記並申辦成功，即可獲得原廠配件購物金1,000元，還有機會將市價13,640元的Nintendo Switch瑪利歐雙重包帶回家。另外，今年4月底前申辦遠傳心5G早鳥優惠「iPhone 11搶得先機」方案的果粉用戶，也可提前升級輕鬆入手iPhone首款5G手機，還可額外享有破萬元的購機折扣。

遠傳旗下friDay購物則將於10月16日與蘋果官方同步開放預購iPhone 12/iPhone 12 Pro，預購即加贈1個月安達行動裝置保險，10月23日開賣日更挑戰最速3小時到貨。

此外，10月份適逢遠傳friDay購物「百貨週年慶」再加碼，即日起至11月1日，消費滿5,000元再送5,000元折價券；HAPPY GO卡友最愛限時20點折10元；消費滿3,000元還有機會將市值超過萬元的超人氣Dyson Supersonic吹風機帶回家。

台灣之星

時間：今(14)日宣布自台灣時間凌晨3時起開放消費者預留資料，零時差掌握iPhone 12的第一手資訊。

內容：此活動不限台灣之星用戶、也不需預先繳付任何費用，凡至台灣之星官方網站留下消費者之基本資料(姓名/證號/聯絡電話)及申辦類型(新申辦/攜碼/續約)，即可享專人聯絡，第一時間取得iPhone 12的即時資訊。

亞太電信

時間：今（14）日宣布即刻起全台亞太電信門市開放預約登記。

內容：全台亞太電信門市即刻起開放預約登記，取貨時間依實際到貨時間為準，另外，有關最新的資費方案和優惠活動訊息將會在第一時間公布。

►過期票券別浪費！點這邊 幫你搶救變身　

ET快訊
快訊／中華電信宣布提前預約iPhone12　今15：00開跑
水逆開始！12星座「10月中運勢」曝　這2星座忙爆
4大電信iPhone12開放預約！時間全曝光
康康娶小18歲嫩妻　結婚10年曝秘辛
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

快訊／中華電信宣布提前預約iPhone 12　今15：00開跑

台版沒有！iPhone 12 Pro電源鍵下多一條　他揭蘋果 「真5G」黑科技

蘋果發表親民價HomePod mini智慧音箱！售價僅台幣3千元

五大電信iPhone 12預購時間一次看　台灣大與蘋果官方同步預購

iPhone 12 Pro新色美爆！她問「玫瑰金怎消失」網淚推：好想要

iPhone 12與12 Pro「差異不大卻貴5400元」？　果粉1點必買：無價

規格完勝！網封iPhone 12 mini「小手機王者」大讚：真正的SE 2

拿iPhone 8之前的用戶都該換了！4G機款超有感降價　iPhone11殺到2萬以下

iPhone 12相機有多威？破解「4款規格升級」懶人包曝光　

台灣貴4000元！想買iPhone 12　他「一查價美金匯率」氣壞了　

曾痛失愛女...半年後獲給超大驚喜 她「再次懷孕」夫淚：寶貝回家了

陳小春「為老婆做麻油雞」結果沒熟！　應采兒一吃秒吐：他想要弄死我ＸＤ

土城浪貓遭輾壓...警奮力救援　口對口CPR持續20分鐘！網讚翻

比利自由式速度超快「選秀墊底→MVP」　夏和熙「腳抽筋照游」先問：妝還好嗎？

點牛丼外送開餐盒建「抹布丼飯」　店家致歉：煮飯專用沒衛生疑慮

「南鐵地下化」突襲強拆抗爭戶！白髮母屋內哭喊、學生遭警架離

網紅不穿內褲30天！身體變健康 私密處分泌物比以前少還很乾淨

吳宗憲曝錄《玩很大》「一關機就崩潰」　一環節「離奇現象」...小鬼，你回來啦！

蘆洲宮廟「仙女禮生」神到了　絕美甜笑激似楊冪！是幼教老師

周覓在原唱面前飆唱《為你寫詩》！　吳克群出道20年首跳女團舞...太難了

快訊／中華電信宣布提前預約iPhone 12　今15：00開跑

台版沒有！iPhone 12 Pro電源鍵下多一條　他揭蘋果 「真5G」黑科技

蘋果發表親民價HomePod mini智慧音箱！售價僅台幣3千元

五大電信iPhone 12預購時間一次看　台灣大與蘋果官方同步預購

iPhone 12 Pro新色美爆！她問「玫瑰金怎消失」網淚推：好想要

iPhone 12與12 Pro「差異不大卻貴5400元」？　果粉1點必買：無價

規格完勝！網封iPhone 12 mini「小手機王者」大讚：真正的SE 2

拿iPhone 8之前的用戶都該換了！4G機款超有感降價　iPhone11殺到2萬以下

iPhone 12相機有多威？破解「4款規格升級」懶人包曝光　

台灣貴4000元！想買iPhone 12　他「一查價美金匯率」氣壞了　

八點檔女神軋戲「把家當旅館」　曾菀婷7天不回家嚷喊：不演了

國3和美交流道貨車過彎失控　數千啤酒掉落綿延60米

中職／中信兄弟14日若贏球　樂天桃猿隔10年半季墊底

灑了OREO碎片、杏仁角粒！歇脚亭秋季飲品報到　還能狂吸黑糖珍珠

吳宗憲罕見告白「都是因為妳」❤　網暴動喊憲嫂…帽子7字藏亮點

C羅確診在酒店隔離現身陽台　露招牌燦笑比讚示意狀況良好

大久保麻梨子暴肥6公斤「洗澡照全身鏡」顧體態　獨門瘦身餐曝光

快訊／中華電信宣布提前預約iPhone 12　今15：00開跑

機車三貼擦撞「6月大兒頭墜地不治」　傷心父母過失致死緩起訴

5年前爆熱戀洪詩「她認愛李運慶」　毛弟私下對話曝真實關係！

3C家電熱門新聞

iPhone 12 Pro土豪金、太平洋藍

即／iPhone 12真的來了　實機首度曝光

即／iPhone 12「5色曝光」　外框致敬四代

iPhone 12報到！7大亮點一次看

iPhone 12升級5G售價不漲反降　盒裝少2大配件

台灣iPhone 12週五開放預購、23日上市

快訊／iPhone 12終於登場　售價799美元、推出新色藍色

貴4000元！他查iPohne 12匯率氣壞

iPhone 12預測總整理！規格、顏色、售價一次看

史上最強大「iPhone 12」問世！　全系列規格、上市資訊大統整

即／iPhone 12最便宜699美元入手

快訊／iPhone 12 終於亮相！　4 款 8 色全到齊

快訊／iPhone 12全系列售價一圖看懂　最低2萬3900元起

部落客：大部分充電器不能沿用充iPhone 12

更多熱門

相關新聞

中華電信今下午3時開放預購iPhone 12　23日上午8正式開賣

中華電信今下午3時開放預購iPhone 12　23日上午8正式開賣

中華電信今(14)日宣布下午3點起，開放iPhone 12、iPhone 12 Pro限量網路預約活動；同時宣布iPhone 12、iPhone 12 Pro兩款新機將於109年10月23日上午8點，在全台500餘間指定服務據點及中華電信網路門市正式開賣，讓果粉們以最快速度購得iPhone新機。

台版沒有！12 Pro電源鍵下多一條

台版沒有！12 Pro電源鍵下多一條

12與12 Pro「差異不大卻貴5400」？　果粉喊無價

12與12 Pro「差異不大卻貴5400」？　果粉喊無價

網封iPhone 12 mini「小手機王者」大讚：真正的SE 2代

網封iPhone 12 mini「小手機王者」大讚：真正的SE 2代

iPhone 8之前的用戶都該換！4G機款超有感降價

iPhone 8之前的用戶都該換！4G機款超有感降價

關鍵字：

蘋果3CiPhone手機電信

讀者迴響

發燒話題

地震 iphone12 新冠肺炎 三倍券 小鬼黃鴻升 金馬獎 金正恩 唐鳳 魏如萱 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 竹內結子 捷運環狀線 金馬獎 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

台中13期挖到千年遺址　建商竟要多賠3億

嘎嘎退團隱身5年「改當上班族」！領低薪現況曝

iPhone 12 Pro土豪金、太平洋藍

即／iPhone 12真的來了　實機首度曝光

酷炫哭了！孫生砲轟瑋哥：整天裝可憐不打拼

老闆放鳥忙陪女人睡覺　員工認命

即／iPhone 12「5色曝光」　外框致敬四代

iPhone 12報到！7大亮點一次看

安以軒「沒想到一年一個」宣布：封肚！

嗆小燈泡媽「還有2個可砍」　判決結果出爐

《黑澀會》洪詩、李運慶爆熱戀！

iPhone 12升級5G售價不漲反降　盒裝少2大配件

網熬夜看iPhone12定價嘆：台灣吃定果粉

台灣iPhone 12週五開放預購、23日上市

走出阿翔不倫戀…謝忻新歡曝光！

更多

最夯影音

更多
曾痛失愛女...半年後獲給超大驚喜 她「再次懷孕」夫淚：寶貝回家了

曾痛失愛女...半年後獲給超大驚喜 她「再次懷孕」夫淚：寶貝回家了
陳小春「為老婆做麻油雞」結果沒熟！　應采兒一吃秒吐：他想要弄死我ＸＤ

陳小春「為老婆做麻油雞」結果沒熟！　應采兒一吃秒吐：他想要弄死我ＸＤ

土城浪貓遭輾壓...警奮力救援　口對口CPR持續20分鐘！網讚翻

土城浪貓遭輾壓...警奮力救援　口對口CPR持續20分鐘！網讚翻

比利自由式速度超快「選秀墊底→MVP」　夏和熙「腳抽筋照游」先問：妝還好嗎？

比利自由式速度超快「選秀墊底→MVP」　夏和熙「腳抽筋照游」先問：妝還好嗎？

點牛丼外送開餐盒建「抹布丼飯」　店家致歉：煮飯專用沒衛生疑慮

點牛丼外送開餐盒建「抹布丼飯」　店家致歉：煮飯專用沒衛生疑慮

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

最終出清 只到10月底！

最終出清 只到10月底！

東森寵物雲商城改版前最後出清！超過300項寵物用品等你撿便宜，絕對不能再錯過！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面