五大電信iPhone 12預購時間一次看　台灣大與蘋果官方同步預購

記者余弦妙／台北報導

蘋果最新iPhone 12全系列於台灣時間10月14日凌晨正式發表，國內五大電信業者，中華電信、遠傳電信、台灣大哥大、台灣之星接力公布預購時間。

▲ iPhone 12。（圖／翻攝蘋果官網）

台灣大哥大

時間：10月16日晚上8點起台灣大全通路開放iPhone 12 與12 Pro預購。因預購尚未開始，目前公司沒有提供網址連結。

中華電信

時間：14日（周三）下午3點起開放預約。

內容：中華電信宣布14日下午3點起，開放iPhone 12、iPhone 12 Pro限量網路預約活動，同時宣布iPhone 12、iPhone 12 Pro兩款新機將於109年10月23日上午8點，在全台500餘間指定服務據點及中華電信網路門市正式開賣。

遠傳電信

時間：23日在全台開賣iPhone 12/ iPhone 12 Pro，遠傳網路門市將於今日上午11點起開放iPhone 12全系列線上預約登記。

內容：用戶只要於網路門市登記並申辦成功，即可獲得原廠配件購物金1,000元，還有機會將市價13,640元的Nintendo Switch瑪利歐雙重包帶回家。另外，今年4月底前申辦遠傳心5G早鳥優惠「iPhone 11搶得先機」方案的果粉用戶，也可提前升級輕鬆入手iPhone首款5G手機，還可額外享有破萬元的購機折扣。

遠傳旗下friDay購物則將於10月16日與蘋果官方同步開放預購iPhone 12/iPhone 12 Pro，預購即加贈1個月安達行動裝置保險，10月23日開賣日更挑戰最速3小時到貨。

此外，10月份適逢遠傳friDay購物「百貨週年慶」再加碼，即日起至11月1日，消費滿5,000元再送5,000元折價券；HAPPY GO卡友最愛限時20點折10元；消費滿3,000元還有機會將市值超過萬元的超人氣Dyson Supersonic吹風機帶回家。

台灣之星

時間：今(14)日宣布自台灣時間凌晨3時起開放消費者預留資料，零時差掌握iPhone 12的第一手資訊。

內容：此活動不限台灣之星用戶、也不需預先繳付任何費用，凡至台灣之星官方網站留下消費者之基本資料(姓名/證號/聯絡電話)及申辦類型(新申辦/攜碼/續約)，即可享專人聯絡，第一時間取得iPhone 12的即時資訊。

亞太電信

時間：今（14）日宣布即刻起全台亞太電信門市開放預約登記。

內容：全台亞太電信門市即刻起開放預約登記，取貨時間依實際到貨時間為準，另外，有關最新的資費方案和優惠活動訊息將會在第一時間公布。