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波蘭意外引爆「二戰最大5噸炸彈」　水面暴衝超高水柱！地板狂震

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記者張寧倢／綜合報導

波蘭希維諾伊希切市（Swinoujscie）13日派遣海軍人員拆除二戰時期最大的未爆彈，卻在水底不慎引爆，海面衝出超高水花、威力驚人，連附近城市居民都能感受到地面震動，幸好所有參與工兵都在爆炸的安全距離外，沒有人因此受傷。

根據美聯社報導，這款炸彈名為「高腳櫃（Tallboy）」又稱高腳杯炸彈，是一款重達5.4公噸、含2.4公噸炸藥的地震波炸彈，英國空軍在1945年轟炸納粹軍艦時投下，並於2019年9月在斯塞新港（Port of Szczecin）航道深挖工程時被發現。

▲▼波蘭13日拆彈不慎，二戰最大未爆彈直接在水底被引爆。（圖／路透）

▲波蘭13日拆彈不慎，二戰未爆彈直接在水底被引爆。（圖／路透）

報導指出，皮亞斯特運河（Piast Canal）附近地區有750名居民為配合拆彈於12日緊急撤離，波蘭海軍爆破專家13日嘗試透過緩燃炸藥方式拆彈，成功率為50%，沒想到卻在作業過程中直接引爆，影片中可見爆炸當時海面衝起超高水花，附近城市居民也都感受到地面震動、威力之大，所幸人員皆在危險區外，無人受傷。

▲▼波蘭13日拆彈不慎，二戰最大未爆彈直接在水底被引爆。（圖／路透）

▲波蘭海軍拆彈專家13日透過緩燃方式拆彈。（圖／路透）

海軍第八海岸防衛艦隊發言人萊萬多夫斯基（Grzegorz Lewandowsk）表示，拆除程序進行得完美、安全，炸彈現在已是安全的，在波蘭仍能發現戰時未爆炸的炸彈、導彈和手榴彈，但這是波蘭有史以來規模最大的拆彈行動。

▼未爆彈造成大面積的水花與大範圍的地面震動。（圖／路透）

▲▼波蘭13日拆彈不慎，二戰最大未爆彈直接在水底被引爆。（圖／路透）

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