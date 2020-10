美軍機深夜來台！「四邊形繞圈」巡邏6小時　飛行路徑曝光

▲ 美軍一架EP-3E電偵機自13日晚間10時至14日凌晨4時左右,現蹤台灣西南部空域。(圖/翻攝自推特/SCSPI)

記者詹雅婷/綜合報導

北京大學「南海戰略態勢感知計畫」平台發布最新航跡圖顯示,美軍一架EP-3E電偵機現蹤台灣西南部空域,自13日晚間10時至14日凌晨4時左右,以四邊形路徑繞圈,在台灣海峽南部進行巡邏。

「南海戰略態勢感知計畫」平台稍早在推特發文指出,美軍一架「AE1D91」的EP-3E電偵機13日深夜現蹤台灣西南部空域,巡邏時間達6小時後才離去。依據路徑圖,它先是從台灣南部由東向西飛行,接著轉向西北並繞圈,最終折返原路,向西飛行離去。

另據臉書粉專「台灣西南空域」貼文提到,該架電偵機一度進入我防空識別區。

