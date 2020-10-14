近20年氣候災害奪走123萬人生命　經濟損失近90兆元

實習記者劉佩婷／綜合報導

聯合國減少災害風險辦公室表示，在2000年至2019年之間，發生了7348起重大自然災害，海嘯和颶風奪走了123萬人的生命，影響了42億人口，並造成了2.97兆美元（近新台幣90兆元）的全球經濟損失。根據聯合國報告《 2000- 2019年的災難人類成本》中顯示，這幾乎是1980-1999年記錄的4,212場災難的兩倍。

▼南卡颱風重創越南。（圖／路透）

這些災難中的絕大多數與氣候有關，研究人員指出，過去20年中，洪水、暴風雨、乾旱、熱浪、颶風和野火都大大增加了。尤其是亞洲最為嚴重，在2000年至2019年期間遭受了3,068起災難事件。其次是美洲的1,756起災難和非洲的1,192起。

受災最嚴重的國家是中國，經歷了500多次自然災害，其次是美國，發生了467次災難事件，最致命的事件包括2004年印度洋海嘯，2008年緬甸納爾吉斯氣旋和2010年海地地震，這是最致命的災難，因為每場災難都造成超過100,000人死亡。

▼上海陷霧霾災害。（圖／CFP）

《巴黎協定》規定全球目標升溫小於攝氏2度，並致力於限制在1.5度以內，研究指出，現今地球暖化之下，除非能夠大量減少工業用排放的廢氣，否則全球的氣溫將會升溫至攝氏3.2度或更高，嚴重威脅到我們的生活環境。為了實現巴黎協定的內容，未來十年必須每年減少7.2％的排放量。

聯合國秘書長安東尼歐·古特瑞斯指出，要減少氣候災害與環境惡化對我們來說能夠進步的空間很小，但政府還是會將公共利益與人民的生命安全擺在最前面。