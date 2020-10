川普賓州造勢喊反中　嗆拜登上任取消關稅：投給他就是投給中國！

▲ 川普本周將出席一連串大型造勢活動,到訪愛荷華州、喬治亞州、北卡羅萊納州等地。(圖/達志影像/美聯社)

美國總統大選倒數21日,現任總統川普13日來到搖擺州賓州,再度打出中國牌,直指民主黨對手拜登一旦當選,就會取消對中國徵收的關稅。他說,「這次的選舉就是個簡單的選擇,如果拜登贏了,那中國就贏了。」

川普13日晚間現身賓州,出席自確診新冠肺炎以來的第2場大型造勢活動;期間,他把矛頭指向中國,並強調他當日上午他已簽署行政命令,打擊在全美各地「賣假貨」的中國商人,且自上任後,他就採取有史以來最強硬的行動,對抗中國政府對美國就業的威脅。

「我們向他們(中國)收了那麼多錢,然後我們把錢給國內農民,因為農民早被鎖定」,川普表示,「這次的選舉就是個簡單的選擇,拜登贏了,中國就贏了……如果我贏了,你們就贏了,賓州就贏了,美國就贏了,這非常簡單。」

川普接著話鋒一轉,點名拜登是「投降的瞌睡蟲」,把就業機會送到北京政府眼前,而這也是中國希望拜登勝選的原因,且將會取消他所提倡的對中關稅,「拜登競選陣營唯一不變的是『他會投降』,如果讓那個沉睡的傢伙得到總統的位置,中國將會擁有美國。」

