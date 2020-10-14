印度媒體挺台！「一中不含台灣」　《網易》威脅：小心我治你印度

▲蔡英文在推特上曬印度美照，並且跟印度網友打招呼：Namaste。（圖／取自蔡英文推特）

記者張寧倢／綜合報導

印度近來對台灣頻頻釋出善意，孟買媒體《The News 21》10日以雙十國慶為始播出系列專題，13日更刊登2篇關於台灣的新聞，其中一篇聯合國教科文組織和平主席納拉帕特（Madhav Das Nalapat）的專訪提到，「沒有任何記錄」將台灣包括在「一個中國」內，且台灣是「需要抓住的機會」。

據《The News 21》報導，納拉帕特針對印度外交部長蘇傑生（S. Jaishankar）在推特祝賀中國十一國慶表示，因為中國是聯合國安理會成員國，所以蘇傑生給出了標準的禮貌性回應，至於在台灣問題上，印度將以歐盟和東盟為榜樣。

據報導，當記者提問這是否代表印度同意「一中政策」時，納拉帕特大方回應，雖然印度接受一中政策，但在我的記憶中，除了俄羅斯、巴基斯坦和其他中華人民共和國盟友以外，「沒有任何記錄」將台灣包括在「一個中國」的定義中。

Taiwan is an opportunity to be grasped: ⁦@MD_Nalapat⁩ : “As for Taiwan, while India accepts the ‘One-China policy’, there is to my recollection no record of ever including Taiwan in the definition of ‘One China’“ https://t.co/GHbGSKh7BT — antonia filmer (@tweetingtonia) October 13, 2020

報導提到，當被問及印度在目前的區域局勢中繼續打台灣牌是否可行，納拉帕特直言，台灣不是一張好牌，是「一個需要抓住的機會」，而台灣企業也意識到，印度作為一個市場和投資目標的潛力，過去4年，台灣投資的成長速度是過去的好幾倍，雙方自由貿易協定也可能於現任總統莫迪任內實現。

記者追問，2012年蔡英文挑戰總統大選失利後參訪印度，納拉帕特不僅擔任「導遊」，更曾說希望新德里和台北間能發展穩固的關係，從當時到現在情況有何改變。納拉帕特對此表示，目前情況比過去要好得多，雙方的接觸倍增，台灣和印度的代表在這方面發揮了重要作用。

另一方面，中國網站《網易》14日發出一篇以《印度人也打『台灣牌』？中國治你的地方多著呢》為題的文章，內容抨擊印度媒體《The News 21》繼雙十國慶之後16日即將播出第2集專題節目，鼓吹印度政府「打台灣牌」；《政治家報》與《印度快報》稱台灣為國家。

更甚語帶威脅地寫道，「如果印度敢在台灣問題上出麼蛾子，中國反制它的手段很多，而且都將是新德里的『不可承受之重』…我們隨時可以對印度東北部做點什麼，相對於西里古里走廊那個脆弱的印度『雞脖子』地帶，中國地理優勢明顯，只要稍微做點動作，就夠印度喝一壺的。」