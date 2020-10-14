不只惠特默！FBI：維州州長也是目標　極端右翼組織綁架計劃曝…

▲FBI於13日證實，維吉尼亞州州長諾森（Ralph Northam）也曾是涉嫌密謀綁架密州州長的極端份子的目標。（示意圖／路透）

記者張寧倢／綜合報導

美國聯邦調查局（FBI）於13日聽證會上證實，上周意圖綁架密西根州州長惠特默的13名被告，其中包含與右翼武裝民兵組織「金剛狼守護者（Wolverine Watchmen）」有關的7位男性，不僅曾討論是否要直接朝惠特默的頭部開槍，還曾經計劃也對維吉尼亞州州長諾森採取類似的綁架行動。

據路透社報導，FBI探員查斯克（Richard Trask）於13日針對其中5名嫌犯召開的聽證會上表示，根據機密線人與右翼組織的加密通訊得知，上周落網的13名嫌疑人6月曾在俄亥俄州都柏林的計劃會議中提到，對因應新冠肺炎實施的封鎖令感到相當不滿，因此決定要「拿下現任州長」，特別是密西根州與維吉尼亞州。

查斯克說，這個組織最後決定將重心放在綁架密州州長惠特默（Gretchen Whitmer）上，曾討論各種可能的綁架計劃，包括偽裝成送披薩的人去惠特默的家「誘捕她」、朝她的頭部開槍、要她上模擬法庭，或是把她困在密西根湖中央的一艘船上，並夥同其他人攻擊警方，以及可能發動「內戰」。

▲密州州長惠特默（Gretchen Whitmer）。（圖／路透）

根據FBI說法，其中7人與極端主義組織「金剛狼守護者」有關，他們多次開會進行戰術、槍支訓練以及練習製作炸藥，並談論要攻擊執法人員，法庭文件也稱該組織為「一個反政府、反執法的民兵組織」。

據報導，維吉尼亞州州長諾森（Ralph Northam）與惠特默皆為民主黨籍，3月末對酒吧、餐館和公共聚會場所實施了防疫限制。對此，川普總統於4月在推特上發文道，「解放密西根」、「解放維吉尼亞」，拯救你們偉大的憲法第二修正案（保障美國公民持有與攜帶武器之權利）。

▲維吉尼亞州州長諾森（Ralph Northam）。（圖／路透）

諾森認為，川普煽動這類極端情緒，「這些威脅、這些詞彙、不是來自其他國家，而是來自華盛頓，這需要阻止。」惠特默也曾直指，總統的言論在仇恨團體聽起來並非指責，而是一種號召，「當我們的領袖和國內恐怖分子見面、鼓勵他們或與他們交好，就是把他們的行為正當化，與他們串通一氣。」