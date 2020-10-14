23歲女浴缸泡澡突然生子　冷血把初生嬰扔窗外「臍帶還在身上」

NYC mom took nap after tossing newborn out window, court docs claim https://t.co/iJ3YZlbIkM pic.twitter.com/qFbVQK2lG2 — New York Post (@nypost) October 13, 2020

記者李振慧／綜合報導

美國紐約23歲女子杜克蘭(Sabita Dookram)不小心在家中浴缸生子，竟然把剛出生男嬰像垃圾一樣扔到窗外，後來被鄰居在路上發現身上還有臍帶的對方，報警後緊急將人送到醫院接受治療，讓她面臨殺人未遂、遺棄兒童罪等7項指控。

警方表示，有民眾11日上午10時16分，在紐約市皇后區街上發現一名全裸且臍帶未斷的男嬰，目前已逮捕23歲母親杜克蘭。女鄰居表示，「我關門時聽到聲音，仔細一看竟然是一名男嬰，身上沒有任何衣物或毯子」，雖然與杜克蘭相識，但完全沒發現對方已經懷孕，整起事件令她感到心碎。

消息人士透露，男嬰被發現時幾乎沒有呼吸且體溫過低，無法得知他被丟棄在街上多久才被人發現，後來被醫護人員緊急送到科恩兒童醫學中心(Cohen Children’s Medical Center)接受治療，目前仍未脫離險境。

杜克蘭到案表示，自己10日晚間6至8時洗澡時小睡了一下，結果發現自己突然生出孩子，一時不知道怎麼辦，用剪刀剪斷臍帶後便將孩子扔出窗外，「嬰兒突然從我身上冒出來，我不知道該怎麼辦，對不起」，不過警方認為她的說詞有許多矛盾之處，詳情仍待進一步調查。

▼女子泡澡時突然生下孩子，竟把人扔出窗外。（圖／示意圖／達志影像）

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