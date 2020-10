排5hrs才投到票！美大選提前投票人數破千萬　共和黨票倉選情激烈

▲喬治亞州選民投票大排長龍。(圖/路透)



文/中央社德州勒波克13日綜合外電報導

美國本屆總統大選提前投票空前踴躍,德州人今天也加入提前投票行列,擠爆在11月3日投票日前就開放的投票所。

社群媒體影片顯示,長長人龍蜿蜒前進,從門內排到門外,甚至延伸到人行道上,有人甚至為了早點投到票,投票所還沒開放就早早前來,想搶得先機。

在德州人口最多的哈立斯郡(Harris County),選務官員表示,截至今天下午,距離截止投票還有5小時前,選民已在提前投票首日投出6萬8000張選票,刷新紀錄。

昨天即已開放提前投票的喬治亞州,投票所更是盛況空前,民眾甚至要排隊5小時以上才能投下寶貴一票。根據喬州州務卿辦公室,昨天於提前投票首日有超過12萬8000人親自前往投票,打破了2016年的9萬1000票紀錄。

喬治亞州兩席聯邦參議院席次也是異常激烈。

投票權利組織表示,喬治亞州新的投票機器出了點問題,導致一些地方投票延遲,民眾因此大排長龍,與6月初選時的問題如出一轍。

Just met a woman coming out of poll here. Waited in line since just before poll opened at 7 am and she is just now leaving. Basically hour and 45 minutes to vote here in Houston. The line is still wrapped around the building. pic.twitter.com/BTGAw0upOY