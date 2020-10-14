內褲變百寶袋！黑髮女當眾在超市掀裙　香腸飲料6贓物神奇塞裡面

Knick her! Shoplifter is caught on supermarket CCTV stashing groceries in her underpants https://t.co/mr3TjFgLs5 — Daily Mail Online (@MailOnline) October 13, 2020

記者李振慧／綜合報導

俄羅斯克拉斯諾達爾市(Krasnodar)近來發生一起離奇搶案，一名在超市行竊的女子被監視器拍到，不但當眾撩起連身洋裝，內褲竟然宛如小叮噹百寶袋一般，在裡面狂塞了6件物品。店家目前公布監視器畫面希望能找到這名女賊。

英國《每日郵報》報導，店內工作人員查看監視器畫面時，意外發現一名穿著灰色洋裝的黑髮女子，竟然用內褲成功行竊。影片中可看到，女子打開冷藏櫃後，迅速將飲料塞到內褲中，後來也用同一方法將貨架上的香腸和肥皂塞進內褲，附近雖然曾有一名男子經過當下卻沒發現她滑稽的行徑。

超市工作人員後來在網路上公開影片，說事件發生在5日下午5時20分左右，希望大家能幫忙提供線索，卻意外引發網友討論，笑稱女子內褲根本就是無底洞，「她的內褲有魔法吧，什麼都裝得進去」、「如果用內褲就能獲得香腸和肥皂，我們幹嘛還要工作」。

▼女子竟然把超市物品全塞進內褲。（圖／示意圖／視覺中國）