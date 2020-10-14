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林鶴明擊敗凌志男！「小桂綸鎂」情歸機車接送情　扎實抱抱全直擊

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莊惠琪一下班，見到林鶴明隨即給個大擁抱。（圖／攝影組）

▲莊惠琪一下班，見到林鶴明隨即給個大擁抱。（圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

總統府前發言人、民進黨副秘書長林鶴明與有「小桂綸鎂」美稱的主播女友莊惠琪，兩人即使交往4年了，兩人互動仍像熱戀情侶。日前本刊直擊，林鶴明在台北街頭抓緊時間與美女主播相處，羨煞旁人。尤其，副秘書長幾乎是天天上演「溫馨接送情」，讓狗仔哥哥也大感佩服！

本刊於9月25日晚上在三立公司旁直擊，主播莊惠琪一身米白色外套搭白色長褲，戴著白色口罩，一出大門口，就快步往附近樹蔭下走去，原來那裡早有白馬王子等著。那名身穿印有「TAIWAN」黑色夾克的男子，雖然頭戴安全帽、口罩，但仍可以看得出來此人就是深受總統蔡英文信賴的網路操盤手林鶴明。

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林鶴明和莊惠琪的戀情最早是2016年4月曝光，兩人在前往咖啡店約會的途中被路人拍下獨家照片。當時林鶴明還在台北市政府任職發言人，莊惠琪也才剛從政大新聞系畢業，在台視當記者；那次被直擊是兩人剛陷入熱戀，粉紅泡泡藏都藏不住，讓旁人都說「十分甜蜜」。

林鶴明忙於公務，莊惠琪則在一旁等待。（圖／攝影組）

▲林鶴明忙於公務，莊惠琪則在一旁等待。

隔年11月，莊惠琪被週刊爆料與一名開著凌志轎車的男人約會，疑似劈腿。約會過程中，「凌志男」攻勢緊湊，曾不時以嘴唇突襲莊惠琪。事件曝光後，林鶴明選擇相信莊惠琪，堅定表示「我信任我的感情對象所給予我的一切」，而莊惠琪也回應，與感情對象狀態穩定，彼此有深厚的信任基礎，凌志男直接出局。

果然在愛情中，伴隨試煉而來的是幸福。兩人歷經「凌志男」事件後，感情路走得愈來順暢，至今交往4年之久，只見林鶴明仍非常勤奮接送女主播下班，且兩人都非常能體諒對方工作辛苦。

本刊就發現，兩人把握時間在路邊相擁，林鶴明還要一邊回覆手機工作訊息。戴著口罩、露出一雙大眼的莊惠琪就靜靜將頭依偎在男主角胸躺，等著他處理公事完畢。雖然一旁有路人走過，但路燈唯獨打在兩人身上，此情此景就像兩人獨享全世界。

林鶴明有時太忙，和莊惠琪相擁時還要回覆手機訊息。（圖／攝影組）

▲林鶴明有時太忙，和莊惠琪相擁時還要回覆手機訊息。

隔日下午2點半，本刊又直擊身穿黑色夾克和藍色牛仔褲，頭戴安全帽、黑色口罩的林鶴明一邊用手機講公事，一邊守在莊惠琪公司外等候。2點40分左右，套著黑色長袖Ｔ，配搭藍白格子相間長裙的女主角一出公司門口，步伐一點也不停歇地走向男主角，直接給男主角一個大擁抱，並用小手在愛人背上拍拍後，才放開環繞他的雙手。之後，莊惠琪就在一旁整理妝容、戴上口罩，默默等著林鶴明講完電話，才一同坐上摩托車離開公司。  

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