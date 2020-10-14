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1歲女童爬進廁所...竟變「恐怖小丑」　母見「真相」崩潰痛哭1小時

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▲▼英國1歲女童誤用脫毛膏，禿頭變成小丑潘尼懷斯。（示意圖／達志影像） 

▲英國一位1歲半女童誤用脫毛膏，瞬間禿頭變成小丑潘尼懷斯。（示意圖／達志影像）

實習記者蘇頌婷／綜合報導

英國一名1歲半女童日前趁爸媽不注意時，偷偷爬進廁所模仿爸爸平日整理頭髮的樣子。沒想到卻拿「脫毛膏」往頭上亂抹，等到家人發現時，已經為時已晚，女童的髮際線一路延伸到頭頂，驚恐模樣像極了小丑的禿頭版。

綜合外媒報導，英國漢普郡（County of Hampshire）的地方媽媽克絲蒂（Kirsty Saward），在臉書分享自家寶貝女兒上週五做的「好事」，指她18個月大的女兒梅西（Maisie Saward），趁著大人不注意時爬進廁所，想要模仿爸爸盧克（Luke Saward）平時整理頭髮的樣子，擠了一大坨「髮膠」便往自己頭上抹去。

沒想到梅西把「脫毛膏」當作是「髮膠」，抹了一大把在髮際線上，等到爸爸發現時，趕緊帶著梅西到浴室清洗脫毛膏，但已經為時已晚，梅西的已大片毛髮脫落，髮際線高得嚇人，模樣宛如恐怖電影《牠》中的「小丑」潘尼懷斯（Pennywise）。

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▲梅西瞬間變禿頭，不過卻顯得很開心。（圖／翻攝自Kirsty Saward臉書）

母親科斯蒂（Kirsty Saward）回到家，看見這個畫面後，崩潰「哭了1個小時」，不過梅西卻表現得很開心的樣子，像是很滿意自己的新髮型。

事後科斯蒂對於女兒童稚的舉動哭笑不得，她說還有人建議她可以在萬聖節直接將女兒打扮成「小丑」潘尼懷斯。目前科斯蒂為梅西設計了新的頭髮造型，並盡可能地用帽子遮蓋禿頭的部分，也希望梅西頭髮明年能夠長出來，她笑說「希望明年變溫暖時，她（梅西）可以不要再帶帽子了。」

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▲梅西原本可愛的模樣。（圖／翻攝自Kirsty Saward臉書）

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