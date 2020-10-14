西伯利亞虎狂喜抱樹！俄攝影師獲頒最佳野生動物攝影獎

▲2020國際野生動物攝影獎作品。（圖／取自英國自然史博物館網站）

實習記者蔡岱樺／綜合報導

俄羅斯攝影師謝爾蓋•戈爾什科夫（Sergey Gorshkov）靠著一台隱藏在西伯利亞森林中的相機，花費11個月時間，捕捉到一隻老虎欣喜若狂抱著一顆古樹的照片，這張照片讓他榮獲2020國際野生動物攝影獎最高殊榮。

根據英國《衛報》(The Guardian)報導，這一幀照片記錄了生活在偏遠的西伯利亞森林中，一隻西伯利亞虎狂喜的抱著古老的滿州杉樹，而這張老虎抱著樹的照片也被評審團主席羅茲•基德曼•考克斯(Roz Kidman Cox)譽為「在魔法森林深處親密時刻的獨特瞥見」。最終，戈爾什科夫的作品從49,000多張照片中脫穎而出，在倫敦自然歷史博物館舉行的頒獎典禮上被劍橋公爵夫人評為2020年年度野生動物攝影師。

照片中的西伯利亞虎又名東北虎，生活在俄羅斯東南部、朝鮮和中國東北等地，是大陸的國家一級保護動物，被人們捕殺到瀕臨滅絕的邊緣，且受到偷獵和伐木的威脅，而影響了他們主要的獵物。 2008年，東北虎被美國網站《生活科學》評為「全球十大最瀕危稀有動物」物種之一。近期調查指出，西伯利亞虎數量可能因為加強保護現有500至600隻。

西伯利亞虎的領土範圍廣，雄性可達2000公里，而雌性可達450公里，這也給攝影的任務帶來了極大的困難。戈爾什科夫表示，他知道自己的機會很小，但他下定決心要拍攝這種動物的圖像。他將照片命名為「擁抱(The Embrace)」。

自然歷史博物館科學執行董事兼陪審團成員蒂姆•利特伍德說，阿穆爾虎種群（即西伯利亞虎）仍處於危險境地，但他也補充說，「通過攝影的獨特情感力量，使我們想起了自然界的美麗，以及保護自然界的共同責任。」

▼西伯利亞虎被美國網站《生活科學》評為「全球十大最瀕危稀有動物」物種之一。（示意圖／取自免費圖庫Pixbay）