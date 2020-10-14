好會演！金正恩黨慶淚灑閱兵現場　專家解析：他怕了

▲金正恩致詞時淚灑現場。（圖／朝鮮中央電視台）



記者王佩翊／編譯

北韓勞動黨10月10日適逢75週年黨慶，當局於平壤舉行大規模閱兵儀式，領導人金正恩也出席閱兵式並發表演說，然而誰都沒想到，在提及疫情與自然災害等相關議題時，金正恩說著說著竟然就突然淚灑現場，讓現場民眾看著也眼淚直流。有專家分析，金正恩一改先前硬派作風，在眾人面前流下男兒淚，可以看得出他已經開始擔心自己會遭到「反抗」，所以才策劃這一齣「宣傳活動」。

根據《太陽報》報導，金正恩10日出席勞動黨75週年黨慶閱兵式並發表演說，然而他卻突然在談到疫情時在台上哽咽。金正恩在致詞時，感謝並讚揚北韓迄今無人傳出確診病例，同時承諾將持續維持零紀錄，在講到情緒激動之處，竟還哽咽落淚，面部脹紅，甚至拿下眼鏡拭淚。看見「偉大的領導人」落淚，現場的所有民眾則是感同身受地開始「痛哭流涕」。

▲北韓人民看到金正恩落淚，忍不住爆哭 。（圖／朝鮮中央電視台）



對此，英國倫敦國王學院國際關係副教授帕多（Ramon Pacheco-Pardo）則分析，金正恩會在眾人面前落淚，全是因為他已經意識到自己的地位有可能面臨巨大威脅，而這股威脅正是來自於他的人民。帕多說，「金正恩知道，如果他想要繼續掌權，就必須兌現自己的承諾。他曾經承諾他的人民，不須再過著貧困的生活。」

帕多認為，即便按照目前的局勢，北韓短期內不會出現政權交替的疑慮，但是金正恩仍然擔心北韓內部會對他的「權威」做出任何挑戰。他補充道，「你們看看其他國家的獨裁者，他們被趕下台的原因，通常不是來自外部，而是出自內部。」金正恩明確知道，發展核武後，美國不會輕易入侵北韓，但是人民很有可能成為他的壓力來源。

帕多認為，金正恩試圖透過「在談話中落淚」來營造他與北韓人民同在的形象，也就是說這也只是勞動黨「宣傳活動」的一部分，讓充滿情感色彩的演說來掩蓋他未能達成期望的真相。